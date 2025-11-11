La Diputación de Badajoz abre el plazo de inscripción para un curso de servicios auxiliares de estética, dentro del proyecto 'Facer'

El proyecto Facer (Formación, actitudes y competencias para la empleabilidad rural), desarrollado por la Diputación de Badajoz, ha abierto hoy las inscripciones de una nueva acción formativa que otorga un certificado profesional de servicios auxiliares de estética, que se desarrollará en la localidad pacense de Usagre y cuyo inicio está previsto para el 11 de diciembre de 2025. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 2 de diciembre.

Esta iniciativa, cofinanciada en un 85 % por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), se enmarca en el compromiso de la Diputación de dinamizar el mercado laboral en los municipios rurales, reduciendo las desigualdades y promoviendo oportunidades de formación e inserción para colectivos con mayores dificultades de acceso al empleo.

El curso, de carácter presencial, tiene como objetivo capacitar a habitantes de entornos rurales en riesgo demográfico para ejercer profesionalmente servicios auxiliares de estética, ya sea por cuenta ajena o propia mediante iniciativas emprendedoras. El alumnado aprenderá a embellecer las uñas, aplicar técnicas de eliminación del vello y decoloración, así como realizar maquillaje de día, todo ello respetando las normas de seguridad e higiene, preparando y utilizando correctamente los productos, útiles y aparatos necesarios.

La formación incluye 120 horas de prácticas profesionales no laborales en empresas del sector, lo que garantiza una experiencia real y aplicada, favoreciendo la empleabilidad y la conexión directa con el mercado de trabajo.

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 2 de diciembre, y la documentación deberá entregarse a través de la sede electrónica de la Diputación de Badajoz, en el registro de los Ayuntamientos o en las Oficinas Comarcales de la Diputación.

Una vez realizada la solicitud, será necesario enviar el justificante de registro al correo electrónico capacitacion@dip-badajoz.es.