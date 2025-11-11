La Diputación de Badajoz replica al alcalde: "la Escuela de Artes y Oficios está adscrita al ayuntamiento"

Entre todos la mataron y ella sola retrasó el inicio de curso. Ahora es la Diputación de Badajoz (gobernada por el PSOE), la que replica al alcalde, el popular ) Ignacio Gragera, que la Escuela de Artes y Oficios Adelardo Covarsí, cuyo curso debía haber empezado en octubre y el pasado no llegó a abrir, que está adscrita al ayuntamiento. Esta respuesta viene a colación de las declaraciones de Gragera, en las que afirmaba que la diputación forma parte, al 50%, del consorcio que gestiona esta escuela y, por tanto, es responsable del retraso a partes iguales.

A través de un comunicado, la diputación recuerda que esta escuela está adscrita al Ayuntamiento de Badajoz conforme a la legislación vigente, y lamenta las declaraciones del alcalde, "que no se ajustan a la realidad administrativa del consorcio".

Según explica, la institución provincial forma parte de dicho consorcio y ha contribuido durante los últimos años a su estabilidad y desarrollo, impulsando cambios importantes como la nueva ubicación del centro y la consolidación de su plantilla docente. Todo ello, mediante las aportaciones económicas que legalmente le corresponden, en defensa de una formación artística pública y de calidad.

Aduce que desde la entrada en vigor de la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, y su posterior confirmación con la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, la presidencia del consorcio dejó de alternarse entre ambas instituciones y la escuela quedó adscrita oficialmente al Ayuntamiento de Badajoz.

Por tanto, "corresponde al Consistorio de Badajoz convocar las reuniones del consorcio, gestionar su funcionamiento y coordinar al personal vinculado al mismo. Al mismo tiempo, también, al ostentar la presidencia, la licitación, ejecución y cumplimiento en plazo de todos los contratos del consorcio. Entre ellos, la rehabilitación de la sede de la escuela".

Sin embargo, "desde hace más de un año no se han convocado dichas reuniones, a pesar de las reiteradas peticiones realizadas públicamente por el diputado provincial y representantes en el consorcio, Ricardo Cabezas".

La diputación desmiente así las afirmaciones del alcalde y subraya que "los consorcios deben regirse por las normas presupuestarias y contables de la administración a la que están adscritos. En consecuencia, no es posible una responsabilidad compartida al 50 %", como sostiene Gragera

Cumplimiento económico y falta de información

Pese a la falta de comunicación institucional, la diputación defiende ha cumplido con todos sus compromisos económicos. En los últimos ejercicios, ha incrementado progresivamente su aportación: 142.500 euros en 2023; 164.500 en 2024 y 191.000 euros en 2025, ya abonados. A estas cantidades se suman 48.720 euros adicionales destinados mediante convenio a facilitar el traslado a la nueva sede y mejorar las condiciones laborales del profesorado.

No obstante, la Diputación de Badajoz asegura que "desconoce el destino final de los fondos, ya que el ayuntamiento, como administración responsable, no ha remitido la auditoría anual del consorcio ni información sobre la ejecución del presupuesto, tal y como exige la ley".

Por último, la institución provincial lamenta que esta situación haya perjudicado directamente a los alumnos de la escuela, que acumulan ya dos cursos sin clases. Considera que "el principal daño lo están sufriendo los estudiantes, que merecen una solución inmediata". Por ello, la prioridad debe ser convocar cuanto antes el consorcio, clarificar la situación actual y ofrecer información transparente a las personas inscritas en los cursos suspendidos".