El edificio Presidente de Badajoz se reinventa: llegan 10 apartamentos turísticos de última generación

El conocido edificio Presidente se transforma 33 años después de construirse. Este inmueble ubicado junto al parque de Castelar y las céntricas avenidas Ramón y Cajal y Colón se reinventa y convierte cuatro de los locales que todavía estaban en bruto en alojamientos turísticos. "Serán 10 apartamentos cada uno de ellos diferente a los otros, serán de uno o dos dormitorios y lo hemos querido hacer de un gran nivel", asevera Ignacio Hortal, promotor de esta iniciativa.

El nombre elegido es Castelar Urban Suites y responde a su cercanía con este lugar pacense. "Por eso, hemos querido que cada uno de ellos tenga el nombre de una planta o un árbol que se encuentra en este jardín botánico", cuenta Hortal. De este modo, habrá uno que se llame Árbol de fuego, otro Alcanforero o Jacaranda, por ejemplo. Detrás de esta decisión hay una motivación, "poner en valor lo que hay en la ciudad".

"Badajoz tiene un gran potencial"

Este empresario es de origen salmantino, pero reside en Badajoz desde hace 25 años. Cuando llegó vio el "potencial tan grande" que tenía: "Muchos pacenses desconocen lo que tenemos aquí y hay que ensalzarlo", afirma. En este sentido, cree que la tendencia de muchos de los turistas hace viable su nuevo modelo de negocio. Según asegura, los turistas están "un poquito hartos de Madrid, de Barcelona, de lo de siempre. Extremadura está por explotar, la gente la quiere visitar, es algo diferente y más auténtico".

El perfil de clientes que esperan alojar es variado: "A diario seguramente sean trabajadores y los fines de semana turistas que vengan a visitar la ciudad", señala. Aun así apunta a que estiman que también sean otros muchos europeos los que puedan recalar en estos nuevos pisos. "Hay muchos jubilados que visita el país y van pasando de una ciudad a otra y creemos que pueden venir aquí", dice.

Unos pisos "muy peculiares"

Para ofrecerles la mejor de las experiencias ha diseñado estos espacios de la manera más confortable y con unas calidades muy cuidadas: "Todos los alojamientos tienen un cerramiento de madera de roble, cuentan con climatización y con unas comodidades muy distintas", expone su promotor. Tanto es así que algunos de los pisos contarán con unos cuartos de baño "muy peculiares". En uno de ellos tienen una bañera exenta dentro del dormitorio y, además, contará con "dos duchas juntas donde se podrán duchar los dos clientes a la vez".

Los diez apartamentos tendrán una extensión de entre 30 y 55 metros cuadrados y contarán con uno o dos dormitorios. Lo que si tendrán todos los establecimientos será salón, cocina, baño y un extra común: "Tendrán dos bicicletas a disposición de los clientes y las podrán usar de manera gratuita". Quieren que conozcan la ciudad y aprovechen al 100% de su potencial en cuanto al "parque del río, la Alcazaba y todos los sitios que se pueden visitar en bici".

Un año y tres meses de trabajo

La idea de invertir en estos cuatro locales surgió hace algo más de un año y medio cuando le ofrecieron la opción a Ignacio Hortal de comprar uno de ellos. Entonces negoció y terminó comprando los que estaban disponibles. Posteriormente, el arquitecto David Pecellín y el estudio de interiorismo Gio Estudio trabajaron en diseñar cada uno de los pisos y adecuarlos para ponerlos en funcionamiento. Más tarde, iniciaron las obras.

"Hace un año y tres meses comenzaron las actuaciones que tendrían que haberse acabado en cuatro meses, pero bueno, hubo un problema con el primer constructor y tuvimos que buscar a otro contratista", explica Hortal. Tras casi un año de demora, las intervenciones en estos céntricos locales encaran su recta final. La intención es poder abrir en Navidad o justo después de que pasen esas fechas.

Un operario trabaja en uno de los diez apartamentos turísticos que se construyen en el edificio Presidente de Badajoz. / Santi García

Precisamente, para esa fecha han sido muchos de los vecinos de este edificio los que se han interesado en poder alquilarlo. Son más de 100 las familias que residen en este inmueble, muchos de ellos tienen familiares viviendo fuera de Badajoz y han mostrado su intención de poder reservar alguno de los apartamentos para que pasen las fiestas navideñas lo más cerca posible.

Ignacio Hortal también habita en este edificio y ha escuchado todo tipo de opiniones sobre la apertura de los nuevos alojamientos: "Ha habido de todo, a favor y en contra", dice. Aunque reconoce que "cuanto más cerca está el fin de las obras ven realmente lo que se está haciendo, lo ponen en valor y lo transmiten".

Otros muchos han mostrado su satisfacción, ya que después de más de 30 años sin ningún uso, van a tener vida: "Estos locales estaban en bruto y eran un foco de suciedad y un nido de palomas".

Próximos proyectos

Quedan pocas semanas para que este nuevo proyecto abra sus puertas, pero este empresario ya trabaja en otros retos: "Está el arquitecto trabajando en ellos, de momento no puedo decir nada porque es pronto, pero, seguramente, habrá cuatro apartamentos más", adelanta. Otro de los datos que facilita es que estarán ubicados en el Casco Antiguo y en alguna otra barriada pacense. Los locales que transformará ya son suyos y próximamente comenzarán con trabajos de calado.

Sigue invirtiendo en este sector por una razón, cree que sigue existiendo "margen de crecimiento" y aboga por una mayor competencia para seguir mejorando: "Necesitamos que haya más plazas hoteleras en Badajoz para que la gente pueda venir, tienen que tener opciones donde elegir", explica. Así, expone que cuanto más grande sea la oferta de plazas de hotel y de restauración, mejor será la experiencia del visitante. Por ello, admite que cree que "la competencia no es mala, sino todo lo contrario".