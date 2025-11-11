Eduardo Navarrete llega a Badajoz. ¿Dónde y cuándo se le podrá ver?

El reconocido diseñador español Eduardo Navarrete aterriza en Badajoz con su nueva colección de bolsos ‘Musas’, una muestra que podrá visitarse del 15 al 25 de noviembre en el centro comercial El Faro. La exposición busca poner en valor el talento y el diseño nacional a través de una serie de exposiciones itinerantes por distintos puntos del país.

'Musas' es la primera colección de bolsos del diseñador y está compuesta por seis piezas únicas de piel, elaboradas a mano en Madrid en el taller de la peletera Ana Boffa. Cada bolso rinde homenaje a una mujer que ha inspirado la carrera artística de Navarrete, auténticas iconos del panorama cultural español: Rosario Flores, Nieves Álvarez, Rossy de Palma, Alaska, Bibiana Fernández y La Terremoto de Alcorcón.

Una exposición paralela con sello pacense

La exposición no solo permitirá apreciar de cerca la exquisitez del trabajo artesanal que caracteriza a la colección, sino que contará también con una presentación especial del propio Eduardo Navarrete, en la que el diseñador explicará el proceso de creación de cada pieza, las fuentes de inspiración y la importancia de la artesanía en su obra.

Tras su presentación oficial en febrero durante ‘Madrid es Moda’, los bolsos de ‘Musas’ fueron subastados con fines benéficos, logrando recaudar más de 5.000 euros para la ONG APRAMP, que trabaja en la protección y reinserción de mujeres en situación de vulnerabilidad.

Coincidiendo con la llegada de 'Musas', El Faro acogerá también una exposición de la Escuela de Artes y Oficios ‘Adelardo Covarsí’ de Badajoz. Bajo la misma temática del bolso, esta muestra reunirá 17 piezas artesanales elaboradas por alumnos de las disciplinas de moda y pintura, junto a 15 obras pictóricas inspiradas en el universo del artista extremeño Guillermo Silveira.

El proyecto busca reivindicar la creatividad local y ofrecer un espacio de encuentro entre el arte y la moda, utilizando materiales como la madera o el metal y recurriendo a técnicas tradicionales de confección. Esta muestra podrá visitarse en cualquier momento dentro del horario comercial.