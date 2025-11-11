Cultura romaní
Una exposición sobre la mujer gitana hace parada en Badajoz
La muestra ‘Mujer Gitana en Acción’, que recorre todo el país para dar visibilidad a la causa, estará abierta al público en la biblioteca pública del Estado ‘Bartolomé J. Gallardo’ hasta el 14 de noviembre
Como apoyo y para dar visibilidad a la creación del libro ‘Gitanas. Talento, creatividad y diversidad romaní en España’, la biblioteca pública del Estado ‘Bartolomé J. Gallardo’ acogerá hasta el próximo 14 de noviembre la exposición itinerante ‘Mujer Gitana en Acción’.
La muestra, elaborada por la fundación ‘Kamira’, nace con el propósito de visibilizar el talento, la diversidad y las contribuciones de las mujeres gitanas a la sociedad en distintos ámbitos. A través de las historias de 21 mujeres con distintos perfiles personales y profesionales, el equipo de ‘Kamira’ busca desafiar los prejuicios arraigados y «construir una imagen más justa y representativa de la mujer gitana en la sociedad y mostrar la capacidad de la mujer gitana de aportar y enriquecer nuestra sociedad», explica una de las autoras, María José Santiago.
Cada una de las 21 lonas contiene un retrato, una breve biografía y un código QR que enlaza a un podcast que narra en profundidad la historia y logros de cada mujer.
El objetivo de la entidad organizadora con esta exposición , según explica Santiago, es dar visibilidad a las mujeres gitanas y su diversidad, mostrando sus experiencias y «desmitificando los estereotipos que han limitado su reconocimiento social», además de «fomentar su empoderamiento», resaltando su papel como referentes y agentes de cambio dentro y fuera de su comunidad.
Para ello, los autores han buscado que hubiera diversidad y que no sólo se mostraran las que se han dedicado a lo social, sino tocar todos los campos. «Ojalá pudiéramos meter a las 130, porque son todas maravillosas y y súper interesantes, pero hemos tenido que hacer una dura selección», comenta Santiago.
Viaja por toda España
Esta iniciativa recorre las diferentes ciudades españolas para acercar estas historias al mayor número de personas posible y «mostrar la realidad tal y como es, alejada de prejuicios y estereotipos, y mostrar referentes reales que inspiren a las nuevas generaciones», explica María José Santiago.
Tras su marcha de la ciudad el 14 de noviembre, el día 20 y hasta el 30 estará abierta al público en la biblioteca ‘Infanta Elena’ de Sevilla y posteriormente, el 2 de diciembre, estará en Granada.
Según Santiago, la acogida de esta exposición en las distintas ciudades está siendo «muy buena». «La gente viene a verla y sale con muy buen sabor de boca. Estoy segura de que Badajoz también cumplirá», concluye la autora.
- El mejor bocadillo de calamares de la región se cocina en Badajoz
- El primer gran santuario de elefantes de Europa estará a 50 minutos de Badajoz
- La entrada a Badajoz de la carretera de Sevilla, cortada para su mejora hasta mediados de 2026
- La ermita de la Soledad se cierra este lunes y la imagen de la patrona de Badajoz se traslada a San Agustín
- Aparece fallecida una mujer en la piscina de su casa en Badajoz
- El primer mercado de flores atrae a cientos de personas a la plaza Alta de Badajoz
- El auge de la marcha nórdica en Badajoz: 'Me ha cambiado la vida
- Robo mayúsculo en una nave municipal de Badajoz: los ladrones fuerzan los accesos y se llevan herramientas y un furgón