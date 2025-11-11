Una exposición sobre la mujer gitana hace parada en Badajoz

Como apoyo y para dar visibilidad a la creación del libro ‘Gitanas. Talento, creatividad y diversidad romaní en España’, la biblioteca pública del Estado ‘Bartolomé J. Gallardo’ acogerá hasta el próximo 14 de noviembre la exposición itinerante ‘Mujer Gitana en Acción’.

La muestra, elaborada por la fundación ‘Kamira’, nace con el propósito de visibilizar el talento, la diversidad y las contribuciones de las mujeres gitanas a la sociedad en distintos ámbitos. A través de las historias de 21 mujeres con distintos perfiles personales y profesionales, el equipo de ‘Kamira’ busca desafiar los prejuicios arraigados y «construir una imagen más justa y representativa de la mujer gitana en la sociedad y mostrar la capacidad de la mujer gitana de aportar y enriquecer nuestra sociedad», explica una de las autoras, María José Santiago.

Cada una de las 21 lonas contiene un retrato, una breve biografía y un código QR que enlaza a un podcast que narra en profundidad la historia y logros de cada mujer.

El objetivo de la entidad organizadora con esta exposición , según explica Santiago, es dar visibilidad a las mujeres gitanas y su diversidad, mostrando sus experiencias y «desmitificando los estereotipos que han limitado su reconocimiento social», además de «fomentar su empoderamiento», resaltando su papel como referentes y agentes de cambio dentro y fuera de su comunidad.

Para ello, los autores han buscado que hubiera diversidad y que no sólo se mostraran las que se han dedicado a lo social, sino tocar todos los campos. «Ojalá pudiéramos meter a las 130, porque son todas maravillosas y y súper interesantes, pero hemos tenido que hacer una dura selección», comenta Santiago.

Viaja por toda España

Esta iniciativa recorre las diferentes ciudades españolas para acercar estas historias al mayor número de personas posible y «mostrar la realidad tal y como es, alejada de prejuicios y estereotipos, y mostrar referentes reales que inspiren a las nuevas generaciones», explica María José Santiago.

Tras su marcha de la ciudad el 14 de noviembre, el día 20 y hasta el 30 estará abierta al público en la biblioteca ‘Infanta Elena’ de Sevilla y posteriormente, el 2 de diciembre, estará en Granada.

Según Santiago, la acogida de esta exposición en las distintas ciudades está siendo «muy buena». «La gente viene a verla y sale con muy buen sabor de boca. Estoy segura de que Badajoz también cumplirá», concluye la autora.