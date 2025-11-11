Manolo Carmona: "No me jubilaré jamás, esa palabra no existe en mi diccionario"

A sus 81 años recién cumplidos (los hizo en septiembre), Manolo Carmona Dávila dice que no se ha llegado a jubilar «ni me jubilaré jamás, esa palabra no está en mi diccionario». Sí ha dejado de madrugar. Cada día se levanta a la hora «a la que le apetece a mi cuerpo». Una etapa que, sin embargo, no agradece, «porque significa que tu edad es muy avanzada, ley de vida». Dice estar tranquilo, «porque he cumplido mi deber, el que yo he creído que era mi deber».

Manolo Carmona mantiene intacto su sentido del humor, la conversación de quien en el corrillo es el centro de atención y el trato abierto, virtudes propias de un buen comercial, que han marcado su Trayectoria Empresarial. Trayectoria por la que este jueves, 13 de noviembre, será reconocido en los XV Premios Empresario de Badajoz, que La Crónica de Badajoz entrega en el Edificio Ibercaja.

Más de medio siglo ha transcurrido desde que fundó Mecanización Extremeña, a cuyo servicio puso su experiencia como comercial de Hispano Olivetti, de máquinas de escribir. Estudió en los Salesianos Atocha en Madrid Maestría Industrial, «que no me gustaba y había que hacerlo con beca, porque otra manera no había y cuando se acabó, sin que mi padre se enterara, me puse a vender, libros, de Plaza & Janés, ahí empecé, era una escuela de vendedores de verdad y yo conocía a todo el mundo, esa era mi ventaja, era un hombre de calle».

Es su carácter. «Si tú no eres feliz con lo que haces, tú no haces bien tu trabajo, estar amargado trabajando no puede ser nunca bueno», es su lema.

De aquella etapa agradece lo que los Salesianos le enseñaron: «serenidad» y luchar por lo que uno quiere. No pelear, si eso supone haberlo pasado mal. «Si yo hago el trabajo que me gusta, significa que lo estoy pasando bien, no todo el mundo tiene esa fortuna. Lo peor que le puede ocurrir a un ser humano es tener que trabajar en algo que no es compatible con lo que desea para su vida». «Yo no puedo dar más que gracias a Dios y a la vida, la familia que tengo es grande, los Carmona y pequeña en mi caso porque somos cuatro, con mis dos hijos y lo que queda de mí». Que es mucho aún. Tiene nietos, alemanes, porque uno de sus hijos vive en Berlín.

También presume de su familia en Mecanización Extremeña. «Gracias a Dios hay un equipo ahí detrás que me ha dado y me da muchas satisfacciones».

Cuando tuvo que ponerse a trabajar, se decidió por la venta. Se pregunta por qué y se responde: «las circunstancias». Eligió. «Luego puede ser vocacional o no». En su caso, acertó por completo. No se considera un vendedor nato, porque esa definición -dice- entraña un corto espacio. «Mi pensamiento era más amplio». Dice que nunca su objetivo ha sido ganar dinero. «Ni antes ni después ni ahora, el dinero ha venido, se ha invertido y lo que me satisface es ver los resultados de ese dinero»: sus trabajadores. «La pena es que no puedo tener 1.500, que esa era mi pretensión y mi felicidad». Porque «mi yo se acrecienta creando». Creando empleo.

Empezó vendiendo máquinas de escribir y de ahí surgieron otras necesidades paralelas: las mesas donde apoyarlas, las sillas donde sentarse, los archivadores. Aparecieron las máquinas de escribir electrónicas, los ordenadores y Mecanización Extremeña se acopló y creció en un sector en avance y evolución continuos. Supo adaptarse y sacar provecho empresarial con imaginación y riesgo. «Estoy muy satisfecho de mi trayectoria de vida, claro que sí, además soy creyente y doy gracias a Dios».

A su lado está el gerente de su empresa Ricardo Carreño, quien no duda en definir a su ‘jefe’: «ha sido un visionario». Nunca ha parado. «Todo lo que se le iba ocurriendo, se iba incorporando, ampliamos, ampliamos, hace ocho años tuvo su última idea, que fue meter una interiorista en plantilla, porque vio la necesidad, que montar mesas y sillas no era suficiente, sino que había que decorar el espacio», relata Ricardo. «Esa es mi satisfacción», asiente a su lado Manolo, que tiene una filosofía convincente: «Vender desde tu alma, no desde tu bolsillo, hay que transmitir amor vendiendo».

Se mantiene en activo. El contacto con el gerente es permanente. «Tenemos línea directa». Se sienta en su sofá y lee. Está al día. Le surgen ideas de negocio. Cuando se entera de que algo está en marcha, «corriendo, hay que estar, a correr». «Eso es vocación, así se resume todo, en la vocación. Yo sería un rico desgraciado si no hubiese tenido que hacer nada, solo tendría dinero».

Manuel Carmona arriesga donde ve una oportunidad. «Él es el emprendedor, y nosotros somos los economistas», apunta Carreño. Carmona no es conservador. «¿Cómo crece la vida? ¿Siendo conservador? Como tengo esto, no necesito nada más, pero si termino tendré que buscar otro sitio, la palabra es crear».

Esa palabra le recuerda a su madre. «Era muy especial, doña Angelita, maestra de escuela, mi padre era prudente y callado, mi madre era una polvorilla, una creadora. Tuvo nueve partos, ocho hijos, una disciplina con mi padre, ella era el contrapeso». Es su recuerdo. De su madre heredó esa creatividad, dice.

En la mesa del porche, un vaso con agua y una rosa blanca recién cortada. Manolo Carmona es de detalles. Sabe dónde está y el momento de su vida al que ha llegado. Una vida larga y una trayectoria de la que sentirse orgulloso. «Cuando uno cumple los 80, lo único que pide es que tu familia esté feliz».