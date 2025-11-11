La movilidad del futuro se debate en Badajoz en un encuentro para impulsar ciudades más seguras

Badajoz volverá a situarse en el mapa nacional de la planificación urbana los próximos 27 y 28 de noviembre. La ciudad acoge el 'VIII Encuentro de ciudades por la seguridad vial y la movilidad sostenible', un foro ya imprescindible para quienes trabajan en transformar los entornos urbanos.

La cita, organizada por la Dirección General de Tráfico (DGT), la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Ayuntamiento de Badajoz, reunirá a más de 300 participantes entre representantes institucionales, expertos y organizaciones vinculadas al sector. “Es una muestra de confianza y de compromiso con esta ciudad”, ha señalado el alcalde, Ignacio Gragera, quien ha destacado el orgullo que supone para Badajoz convertirse en la única ciudad española que ha acogido dos ediciones del encuentro. Además, ha subrayado que este encuentro “ya es un espacio de referencia nacional para el debate, el intercambio de experiencias y la cooperación entre administraciones”.

De esta forma, Badajoz reafirma su papel destacado en materia de seguridad vial, planificación urbana y movilidad sostenible, un ámbito en el que la ciudad ha recibido reconocimientos en los últimos años por la regulación del tráfico y por mantener la cifra de víctimas por atropellos en cero, fruto -según sus palabras- de un "esfuerzo continuado en la adecuación de los espacios públicos".

Cuatro ejes para la movilidad del futuro

El encuentro se celebrará en las instalaciones de Ifeba y girará en torno a cuatro grandes ejes temáticos: Ciudades humanas, seguras e inclusivas, ciudades inteligentes y tecnológicas, movilidad logística, laboral y turística y cambios culturales, movilidad compartida y normativa actualizada.

A lo largo de dos jornadas se desarrollará un intenso programa de debates, presentaciones y espacios expositivos diseñados para favorecer el aprendizaje conjunto. La cita culminará con la lectura de la Declaración del Octavo Encuentro de Ciudades, documento que recogerá los compromisos adquiridos.

Un foro abierto a la sociedad civil

José Luis Capilla, jefe provincial de Tráfico de Badajoz, ha destacado, por su parte, el carácter colaborativo del evento: “Es un foro de encuentro no solo entre administraciones, sino también con empresas y representantes de la sociedad civil”. Desde su perspectiva, los dos temas clave son claros: reducir la accidentalidad en entornos urbanos y garantizar una movilidad eficaz, equilibrada y accesible.

"Pondremos el foco en la movilidad dentro del casco urbano, donde ayuntamientos y diputaciones desempeñan un papel fundamental" Jose Luis Capilla — Jefe provincial de Tráfico en Badajoz

El foco, detalla, "estará especialmente puesto en la movilidad dentro del casco urbano, donde ayuntamientos y diputaciones desempeñan un papel fundamental". Se abordarán soluciones destinadas a todos los usuarios: peatones, ciclistas, conductores y colectivos vulnerables como niños y mayores.

Capilla ha recordado que el encuentro se celebra cada dos años desde 2009 y que Badajoz ya lo organizó en 2016. En esta edición, participarán ayuntamientos de toda España, representantes de la FEMP, empresas de logística, autoescuelas -incluida la confederación nacional, que instalará un simulador de vuelo- y asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico, que compartirán testimonios en primera persona.

Alta participación y expectativas elevadas

La organización ha confirmado que ya se superan las 200 inscripciones, con plazas aún disponibles a través de la web oficial del encuentro.

Desde la DGT asistirán 50 profesionales de diferentes puntos del país, lo que evidencia el peso del encuentro en el calendario nacional de movilidad y seguridad vial.

Con esta nueva edición, Badajoz no solo acoge un evento de relevancia nacional, sino que refuerza su compromiso con un modelo de ciudad más segura, sostenible e inclusiva, alineado con las demandas y retos de la movilidad del siglo XXI.