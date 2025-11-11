Piden 13 años de cárcel para tres acusados de introducir en Badajoz 42 kilos de 'coca' camuflados en botes de especias

13 años y medio de cárcel y una multa superior a los 5,1 millones de euros. Es lo que solicita la fiscalía para tres acusados de presuntamente introducir en Badajoz más de 42 kilos de cocaína camuflados en botes de especias procedentes de Colombia.

Los investigados son dos hombres y una mujer, a quienes el ministerio público atribuye sendos delitos de tráfico de drogas de las que causan grave daño a la salud, en cantidad de notoria importancia cometido en el seno de una organización criminal y simulando operaciones de comercio internacional entre empresas. La Guardia Civil inició la investigación tras sospechar de un envío irregular de mercancía al aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas, que procedía de Colombia y que tenía como destino una nave del polígono industrial El Nevero de Badajoz, sede de una empresa de importaciones y exportaciones, donde fue interceptada la droga en abril de 2024, que estaba mezclada con parte de las especias.

Los dos varones procesados son un empresario de Badajoz y el responsable de la mercantil que suscribió el préstamo para cubrir los derechos aduaneros para la recepción de la mercancía, mientras que la acusada es la hija del empresario colombiano que supuestamente envió las especias a España y la persona que figuraba como contacto de la empresa pacense para recoger la carga.

Según el escrito de la fiscalía, los tres procesados, junto a terceras personas que operaban desde el país Latinoamericano, se pusieron de acuerdo para introducir sustancias estupefacientes en territorio español, dando a esta actividad ilícita "apariencia de legalidad" mediante una operación de compraventa de especias. Para ello, en marzo de 2024, uno de los acusados, administrador único de la empresa de Badajoz, firmó un contrato con el representante legal de otra empresa de Bogotá, a través del que la primera se comprometía a prestar servicio de importación a la segunda, "todo ello para dar cobertura legal a lo que suponía una operación de tráfico de drogas".

Ensayos

El ministerio público sostiene que en fechas anteriores, a modo "de ensayo", ya se habían realizado envíos de mercancía "aparentemente inocuos", que tenían como finalidad comprobar que el circuito mercantil carecía de riesgos para la posterior remesa de droga.

Así, el 22 de marzo de 2024 entró en el aeropuerto madrileño una partida comercial desde Bogotá de 1.806 kilos de lo que parecían especias, en concreto, cúrcuma, achiote, pimienta y tomillo. La empresa colombiana figuraba como exportadora y la de Badajoz, como importadora. La mercancía quedó en depósito a una empresa que gestiona un almacén de carga en el aeropuerto, que, tras haber transcurrido un tiempo sin que nadie la reclamara, contactó con la acusada, quien confirmó que sería recogida el 8 de abril y designó a una agencia aduanera para la que realizara los trámites.

Para retirar y trasladar la carga es necesario aportar las preceptivas autorizaciones, de lo que se encargó el empresario pacense. Además, hay que abonar los derechos aduaneros, que en este caso ascendían a 17.302 euros. Según la fiscalía, para obtener esta cantidad, la procesada y el tercer acusado se reunieron en Vélez-Málaga, donde formalizaron un supuesto contrato de préstamo privado por valor de 17.500 euros para dar cobertura al pago que tenían que realizar a la agencia aduanera. El ministerio público señala en su escrito que el prestamista intervino "en todas las labores de gestión, comunicación y aportaciones para la entrega de la mercancía".

Mezclada con cúrcuma molida

Tras recepcionar la mercancía finalmente el 26 de abril de 2024, se trasladó a la nave de El Nevero, mientras la Guardia Civil, vigilaba la entrega por orden del Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid. Una vez en las instalaciones, los agentes procedieron a intervenir la carga, distribuida en cientos de botes y bolsas termosellados de diferentes colores, en los que estaban ocultos los 42,364 kilos de cocaína incautada. La droga estaba mezclada con cúrcuma molida.

Agentes de la Guardia Civil durante la incautación de la droga en los botes y bolsas de especias en una nave de El Nevero de Badajoz. / GUARDIA CIVIL

Según las estimaciones de los investigadores, con su venta en el mercado ilícito se habrían obtenido algo más 1.276.000 euros.

Los tres acusados fueron detenidos, pero solo la procesada se encuentra en situación de prisión provisional por esta causa desde el día 29 de abril de 2024.

Juicio suspendido

El juicio por estos hechos estaba previsto este martes y miércoles en la Audiencia Provincial de Badajoz, pero se ha suspendido porque al abogado de oficio que se ha asignado a la procesada, Jenaro García, se le comunicó solo un día antes que tenía que hacerse cargo del caso y no había tenido tiempo material para estudiar la causa, por lo que había una situación "de indefensión". Ni la fiscalía ni las otras dos defensas, ejercidas por José Duarte y Julio Zambrano, se opusieron al entender que existían razones justificadas para la suspensión.

No obstante, Duarte solicitó al tribunal que se tuviera en cuenta, en caso de sentencia condenatoria, la atenuante de dilaciones indebidas, porque ha habido ya sucesivas renuncias de abogados de la procesada que están dilatando el procedimiento. Las defensas de los dos investigados solicitan su absolución.

El tribunal acordó en la sala la nueva fecha del juicio: los días 3 y 4 de marzo de 2026.

La fiscalía solicitó que se prorrogue la prisión provisional para la acusada hasta la celebración de la vista por riesgo de fuga, puesto que fue detenida en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas cuando iba a tomar un vuelo a Bogotá- y para evitar la reiteración delictiva. Su abogado se opuso al entender que esta es una medida "excepcional" y que no hay motivos para que se adoptase "con tanta antelación". La Sala tendrá que resolver sobre esta cuestión.