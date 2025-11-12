El Ayuntamiento de Badajoz promocionará a 34 empleados públicos y creará 3 nuevos puestos de trabajo

El próximo jueves el Ayuntamiento de Badajoz volverá a tocar su plantilla. Lo hará en el transcurso del pleno extraordinario que se celebrará a partir de las 10.00 horas. A lo largo de diez puntos, desgranarán las 34 nuevas promociones internas en varias categorías y la creación de tres nuevos puestos de trabajo. Además, se aprobará el cambio de categoría de 22 auxiliares administrativos que pasan a administrativos y otros 13 guardas de parques y jardines que se convierten en agentes medioambientales.

Se trata de un paso más que da el consistorio para lograr la conversión de los empleados públicos que actualmente se encuentran en la categoría AP a la de C2. Asimismo, es uno de los compromisos que adoptó el actual equipo de gobierno con los representantes sindicales del ayuntamiento.

34 promociones internas

A lo largo de esta sesión extraordinaria se aprobará la convocatoria de promoción interna de 5 limpiadores-guardarropas, 9 operarios básico de instalaciones, 16 oficiales de segunda-jardinero y cuatro ordenanzas. En total serán 34 promociones internas que pasarán de la categoría profesional AP a la C2, una necesidad que han manifestado en reiteradas ocasiones los sindicatos y que marcó la hoja de ruta para evitar que los trabajadores municipales continuaran con la senda de la huelga.

Se prevé que los procesos para estos ascensos se inicien antes del próximo verano. Así lo señalan desde los sindicatos que estiman que la publicación de las distintas convocatorias se realice antes de junio.

El sindicato con mayor representación municipal, CSIF, valora muy positivamente estos nuevos ascensos del personal: "Aprobamos todas los puestos que se convocan aunque haya puntos en los que no estuviéramos de acuerdo", afirma David de la Montaña, representante del mencionado sindicato. Son unos puntos que tuvieron que sacrificar por el bien de la negociación global, señala.

Dos plazas desaparecerán

Entre otros aspectos a los que se opusieron fue la amortización de dos plazas, o lo que es lo mismo, la eliminación de esos puestos. En concreto, dentro de la Fundación Municipal de Deportes (FMD) se suprimirá la categoría de médico. Este puesto de trabajo lleva décadas existiendo dentro de la FMD y prestaba servicio, principalmente, en las piscinas de la ciudad. El equipo de gobierno elimina esta plaza y crea dos de enfermería. "Va en contra de todos los sindicatos. No entendemos que desaparezca esta plaza cuando lleva existiendo más de 30 años", señala De la Montaña.

Según detalla, el consistorio convoca las dos nuevas plazas de enfermería para tener cubierto el "imperativo legal" que exige tener un mínimo de personal en las instalaciones deportivas señaladas. Desde el CSIF valoran positivamente la creación de puestos de trabajo, pero "no a costa de amortizar un puesto como el de médico".

Idéntica situación se vivirá en la plantilla de Parques y Jardines, ya que se eliminará un puesto de oficial de primera de jardinería para convocar las nuevas promociones internas de los 16 oficiales de segunda-jardinero. De la Montaña explica que la única opción que barajaba en caso de no aprobarlo era paralizar la negociación y alargar más las espera.

Una espera que en el caso de muchos empleados públicos llevan años. Es la situación que viven los 13 guardas de parques y jardines cuyo proceso de promoción interna finalizó en febrero y siguen a la espera de tomar posesión de su nuevo cargo. O el de los 19 funcionarios auxiliares administrativos y los otros tres con contrato laboral que terminaron el proceso el pasado junio. Es por ellos que CSIF aprobó. "Por los compañeros porque lleva paralizado mucho tiempo", dice.

Otras medidas necesarias

Al mismo tiempo, el representante de este sindicato señala que echan de menos otras medidas que estaban contempladas como por ejemplo la "falta de reconocimiento a determinados compañeros que no ven reconocidos los trabajos que desempeñan". También hay otros aspectos en los que discrepan y que anuncian, "tendrán que deshacerse más adelante, pero eran necesarios para garantizar el resto de logros".

De la Montaña recuerda que el camino que se comenzó hace algo más de un año con la desaparición de la categoría profesional AP para convertirse el personal en C2 sigue adelante, pero que siguen faltando otros compañeros que deben mejorar su situación: "Reconocemos que es un primer paso y que se cumple con el compromiso que adoptaron con nosotros, pero forzaremos para seguir mejorando", adelanta.

En el próximo pleno, además, se aprobará la modificiación de puestos de trabajo del ayuntamiento y la plantilla presupuestaria del Instituto Municipal de Servicios Sociales para poder contratar a un nuevo Trabajador Social. Un profesional que es muy necesario debido a la carga que soporta este servicio municipal en los últimos tiempos. Del mismo modo, también se realizarán las modificaciones oportunas en la relación de puestos de trabajo y de la plantilla presupuestaria de varias áreas del consistorio para poder incorporar a los nuevos empleados públicos que se acogen al complemento salarial 'Refuerzo de tarde'.

Además, el PP anunciará los cambios que se generan en las distintas comisiones informativas y permanentes tras la salida de la concejala Sol Giralt y la incorporación de Loly Vázquez.