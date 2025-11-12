Este es el cartel del Badafest 2025

La elegancia y el emocionante ritmo de latin soul al piano de María Morenas, la energía y faranduleo del Flako Rodríguez, la fusión del Rhythm and Blues con la música moderna de Estanco72, la garra y potencia del rock de The Black-Suited Ladies y la frescura y vibraciones del pop-rock de The Drunk Future son las cinco formaciones musicales elegidas para componer el cartel de la sexta edición del Festival de Música Joven de Badajoz, Badafest.

De los 21 participantes de esta edición, rozando el doble de la anterior, serán ellos quiénes se suban al escenario del Palacio de Congresos el próximo 21 de noviembre a las 20.00 horas. Así lo ha decidido el jurado del certamen, compuesto por José María Morales del Club Concierto Badajoz, Pablo, presidente de La Hoguera, Pepe Peña de El Jardín y Fernando Moreno, de la Asociación de Batallas de Gallos de Extremadura.

Mariema Seck, concejala de Juventud del Ayuntamiento de Badajoz, ha sido la encargada de dar a conocer este miércoles el fallo del jurado. Durante su intervención ha expresado su "admiración" por la creatividad de los jóvenes de la ciudad: "En esta ocasión habéis doblado el número de participantes. Pero más allá de los números, lo realmente importante es la gran variedad de estilos y la autenticidad de cada propuesta. Toda una mezcla que demuestra que la creatividad de los jóvenes de la ciudad de Badajoz no tiene límites".

"Un festival que crece con lo joven"

Para la concejala, después de seis años, este festival "no es una cita musical, sino un espacio para la juventud que crece con lo joven". "Badafest nació hace 6 años para ofrecer una oportunidad a quienes sueñan con hacer música y sobre todo quienes quieren demostrar a Badajoz y también al mundo", ha destacado Seck.

Cada grupo finalista recibirá 800 euros para cubrir los gastos de su participación. La entrada al festival será libre hasta completar aforo.