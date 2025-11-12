La consejera de Cultura visita la galería Ángeles Baños de Badajoz

La galería Ángeles Baños ha recibido hoy la visita de Victoria Bazaga, consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes. El motivo: la exposición de Luz Broto, artista catalana, que presenta en Badajoz en estos días su serie fotográfica 'Contactar cristales enfrentados'.

El proyecto de Broto consiste en localizar ventanas situadas frente a frente y a la misma altura en edificios distintos, contactar con las personas que habitan esos espacios, sustituir sus cristales por otros iguales y poner en contacto físico las parejas de cristales extraídos, anulando simbólicamente la distancia entre ellas. La propuesta parte del recuerdo de la ventana de la habitación de infancia de la artista y la de su vecina, y busca reforzar lo común en el entorno urbano a través de pequeños gestos compartidos.

Además, en la galería Ángeles Baños pueden verse las imágenes acompañadas de un texto de Cristina Ramos.

En un segundo espacio de la galería se exhiben además obras anteriores relacionadas con esta investigación sobre espacio y relaciones sociales, como 'Tensar una línea entre dos interiores paralelos' (FLORA, Bogotá, 2018) o Detenerse en los tejados (Río de Janeiro, 2012).

Baños, impulsora de talentos

Bazaga ha querido destacar la trayectoria de la galerista en la comercialización de arte contemporáneo y su labor continuada de impulso a jóvenes talentos, "situando a Badajoz en el mapa de la creación actual".

Es el caso de esta muestra, ahora presente en la ciudad pero que llega tras haber podido ser vista en el Centro Botín (Santander) y en el Centre d'Art Fabra i Coats (Barcelona).

Bazaga ha subrayado que el trabajo de galerías como Ángeles Baños es clave para que proyectos con recorrido internacional tengan presencia en Extremadura y para abrir nuevas oportunidades a los artistas emergentes en la región.