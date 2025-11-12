Derbi extremeño para CBA, salida compleja para Vítaly La Mar

Vítaly La Mar BCBadajoz y CBA Spain afrontan este sábado una séptima jornada exigente, marcada por la dificultad de sus respectivos compromisos. Mientras los hombres de Pablo Cuevas se desplazan hasta el pabellón del Ática Sevilla CB Coria, el conjunto académico recibe en su feudo al Lithium Iberia Sagrado, en lo que será un nuevo derbi extremeño dentro de la categoría.

El CBA llega a la cita con la intención de dejar atrás el pequeño bache de resultados que atraviesa. Los pacenses encadenan dos derrotas consecutivas, la última en la cancha del Peñarroya, donde cayeron con claridad, y buscan ahora reencontrarse con la victoria ante su afición para recuperar sensaciones y confianza en su juego.

Por su parte, el BCB afronta la jornada desde la segunda posición de la clasificación, empatado en triunfos con Baublock Gymnástica, San Antonio Cáceres y Huelva Comercio. Precisamente, el conjunto onubense fue la última víctima del equipo pacense, que atraviesa uno de sus mejores momentos de la temporada gracias a un juego coral y equilibrado.

Para mantener su buena dinámica, los de Pablo Cuevas deberán superar al Ática Sevilla CB Coria, un rival incómodo y competitivo que se sitúa en la zona media de la tabla con tres victorias en seis encuentros. Los hispalenses llegan con la moral alta después de lograr un contundente triunfo (72-110) en su visita al Aljaraque, y tratarán de hacerse fuertes en su pabellón para frenar el impulso del equipo pacense.