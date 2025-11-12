Este jueves en el Meiac
La escritora extremeña Pilar Galán presenta en Badajoz su nuevo libro
'El peso exacto de las horas' reúne relatos que mezclan lo cotidiano y lo trágico
Pilar Galán, escritora, profesora, columnista de La Crónica de Badajoz y El Periódico Extremadura y académica numeraria de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes presenta este jueves por la tarde (19.30 horas) su último libro, ‘El peso exacto de las horas’, en el Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (Meiac) de Badajoz.
Se trata de un libro de relatos, en el que la autora realiza un viaje literario que recorre una infancia marcada por los primos de Francia que llegaban al pueblo, la prisa de la rutina que puede borrarse de golpe con un contestador automático y lo importante que pueden llegar a ser los zapatos de una madre. Mezcla lo cotidiano y lo trágico, para reflejar la vida misma en sus historias.
La autora estará acompañada en la presentación de su nueva publicación, editada por de la Luna Libros, por el crítico literario Enrique García Fuentes.
La asistencia es libre hasta completar el aforo .
- El mejor bocadillo de calamares de la región se cocina en Badajoz
- El primer gran santuario de elefantes de Europa estará a 50 minutos de Badajoz
- La entrada a Badajoz de la carretera de Sevilla, cortada para su mejora hasta mediados de 2026
- El edificio Presidente de Badajoz se reinventa: llegan 10 apartamentos turísticos de última generación
- Badajoz se llena de aviones VIP: los jets privados del gran congreso tecnológico de Lisboa aterrizan en la ciudad
- Aparece fallecida una mujer en la piscina de su casa en Badajoz
- La ermita de la Soledad se cierra este lunes y la imagen de la patrona de Badajoz se traslada a San Agustín
- El primer mercado de flores atrae a cientos de personas a la plaza Alta de Badajoz