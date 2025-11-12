Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Este jueves en el Meiac

La escritora extremeña Pilar Galán presenta en Badajoz su nuevo libro

'El peso exacto de las horas' reúne relatos que mezclan lo cotidiano y lo trágico

La escritora Pilar Galán posa con su nuevo libro, 'El peso exacto de las horas'.

La escritora Pilar Galán posa con su nuevo libro, 'El peso exacto de las horas'. / Jorge Valiente

Badajoz

Pilar Galán, escritora, profesora, columnista de La Crónica de Badajoz y El Periódico Extremadura y académica numeraria de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes presenta este jueves por la tarde (19.30 horas) su último libro, ‘El peso exacto de las horas’, en el Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (Meiac) de Badajoz.

Se trata de un libro de relatos, en el que la autora realiza un viaje literario que recorre una infancia marcada por los primos de Francia que llegaban al pueblo, la prisa de la rutina que puede borrarse de golpe con un contestador automático y lo importante que pueden llegar a ser los zapatos de una madre. Mezcla lo cotidiano y lo trágico, para reflejar la vida misma en sus historias.

La autora estará acompañada en la presentación de su nueva publicación, editada por de la Luna Libros, por el crítico literario Enrique García Fuentes.

La asistencia es libre hasta completar el aforo .

