José Manuel Grandela en Badajoz: «Trabajar para la NASA implica una altísima exigencia y una visión de liderazgo constante»

Decenas de empresarios, directivos y profesionales del tejido económico extremeño se han dado cita hoy en Badajoz con un objetivo común: compartir experiencias, anticipar tendencias y fortalecer las estrategias de liderazgo que sostienen a las compañías familiares, auténtico motor de la economía regional.

Se ha celebrado el V Congreso Regional de la Empresa Familiar de Extremadura, en el edificio Ibercaja con un nutrido programa de actividades que ha incluido charlas, presentaciones y ponencias. La más esperada ha sido la que ha ofrecido en la clausura José Manuel Grandela Durán, ingeniero madrileño y figura histórica de la colaboración española con la NASA durante la carrera espacial. Grandela formó parte del equipo de la estación de seguimiento de Fresnedillas de la Oliva (Madrid), una de las tres bases clave que permitieron la comunicación con las misiones Apolo en los años 60 y 70. Desde allí, España fue testigo directo del histórico momento en que el Apolo 11 llegó a la Luna en 1969.

A sus 80 años, Grandela conserva la lucidez y la pasión de quien ha vivido una experiencia profesional única y la convierte hoy en una valiosa lección de liderazgo. Su intervención, centrada en la exigencia, la empatía y la capacidad de adaptación, ha conectado de inmediato con los valores que definen a la empresa familiar: compromiso, resiliencia y trabajo en equipo.

“El liderazgo, la empatía y la capacidad de tomar decisiones en momentos de riesgo son esenciales” ha explicado Grandela durante su intervención. “En la NASA no todos estaban preparados para eso. Había que saber reaccionar, trabajar con el ojo izquierdo y el derecho, pendiente de tu compañero por si algo fallaba. La preparación técnica era vital, pero también la anímica. Para eso no te entrenaba nadie”, ha recordado.

Su relato sobre el programa Apolo y la convivencia entre ingenieros y astronautas se ha convertido de alguna forma en un espejo para los asistentes, empresarios que también deben tomar decisiones críticas en entornos cambiantes y de alta presión. Grandela señaló que los éxitos más brillantes -como la llegada del hombre a la Luna- se construyen sobre una base de errores y aprendizajes constantes.

“Llegar a la luna”

Esta idea ha sido desarrollada también por Carlos Javier Rodríguez, doctor en ciencias experimentales por la Universidad de Extremadura, que ha moderado la conferencia. “Lo que hemos querido trasladar al ámbito empresarial es el concepto de ‘learnability’, la capacidad de adaptación al cambio. Los fracasos no son un final, son un aprendizaje. En el Apolo 1 murieron tres astronautas y ese hecho trágico cambió todos los protocolos posteriores. Gracias a ese aprendizaje fue posible llegar a la Luna. En la empresa pasa igual: del error se aprende y se mejora”, ha asegurado.

Carlos Javier Rodríguez, profesor de la Universidad de Extremadura y José Manuel Grandela, ingeniero de la Nasa. / Santi García

El profesor ha destacado que el trabajo conjunto con Grandela busca precisamente, acercar a los empresarios una visión diferente sobre la gestión del talento y la innovación. “Los asistentes a este congreso son verdaderos líderes en su entorno. Necesitan gestionar sus conocimientos, adaptarse al cambio y trabajar la inteligencia emocional. Las anécdotas de José Manuel Grandela son vehículos creativos para entenderlo”, ha añadido.

En este contexto, la presencia del ingeniero de la NASA, José Manuel Grandela, ha aportado una perspectiva inspiradora. Su testimonio, fruto de una carrera marcada por la precisión y la cooperación internacional, ha servido para recordar que el liderazgo -ya sea en una misión espacial o en una empresa familiar- se basa en la preparación, la empatía y la capacidad de aprender de cada fallo.

Referente internacional de la moda

El congreso ha servido también de escaparate para experiencias de éxito más recientes. Borja Vázquez, cofundador y presidente de Scalpers, ha aportado una visión empresarial distinta, la de una marca nacida de la amistad que se ha convertido en referente internacional de la moda. “Respeto, confianza y la ambición por un proyecto común son los tres pilares básicos sobre los que se sostiene nuestra marca", ha subrayado.

Borja Vázquez, cofundador y presidente de Scalpers durante el congreso en Badajoz. / Rebeca Porras

Scalpers, empresa sevillana que empezó como una firma de moda masculina, es hoy una marca global presente físicamente en ocho países y con venta digital en una veintena más. Emplea a 1.700 personas, mueve seis millones de prendas al año y prevé cerrar 2025 con una facturación cercana a los 230 millones de euros, con un 20 % de presencia internacional. “La clave del éxito –ha añadido el empresario- está en el compromiso, el esfuerzo y la capacidad de liderar equipos con un objetivo compartido”.

Mensaje desde la superación personal

Pero la parte más emotiva de la jornada ha llegado con el testimonio de la deportista paralímpica extremeña Loida Zabala, natural de Losar de la Vera (Cáceres), campeona de Europa y participante en cinco Juegos Paralímpicos. Diagnosticada con cáncer de pulmón en 2023, Zabala continúa compitiendo y superando récords. Invitada al congreso para hablar de valores, fortaleza y gestión emocional, ha recordado que el éxito deportivo y empresarial "se construye desde la superación personal".

Según ha contado, ha participado en el foro “para transmitir cómo llevar un proyecto y cómo sacar fuerza en los momentos difíciles. A veces la vida personal nos limita, pero todos tenemos esa fuerza para mejorar. Si mejoras como persona, también mejora tu empresa” y ha transmitido un mensaje final: “La vida te pone retos, pero la clave está en creer en ti y no rendirte”.

Loida Zabala, deportista paralímpica extremeña durante su ponencia en el congreso regional. / Santi García

El V Congreso Regional de la Empresa Familiar en Badajoz se ha consolidado ya como una cita anual imprescindible para los empresarios extremeños. Nacido con la intención de ser un foro de encuentro y reflexión, este evento busca impulsar el intercambio de experiencias entre generaciones, favorecer la colaboración y ofrecer herramientas para afrontar los retos de la competitividad global.

Durante la jornada se han abordado cuestiones como la sucesión en las empresas familiares, la innovación tecnológica, la sostenibilidad y la importancia de mantener los valores fundacionales en entornos económicos cada vez más exigentes.