Macarena Robles: «'Mil veces' es un canto a la liberación emocional y al poder de volver a empezar»

Tras 20 años en la música lanza su primer single. ¿Por qué ahora?

Porque ahora he alcanzado el punto de inflexión, tanto en mi vida personal como mi vida artística, que llevó buscando desde que empecé. Al fin he podido compaginar todo lo que yo proyectaba cuando inicié en este mundo.

Exactamente, ¿qué es eso que proyectaba?

Pues se trata de un cambio en mi vida personal y profesional. Yo, después de 20 años, he hecho muchas cosas en el mundo de la música. He cantado en orquestas, cruceros e incluso en otros países, pero mi idea principal siempre fue volver a Badajoz y trabajar en un medio de comunicación, para lo que yo había estudiado, y a la vez dar rienda suelta a mi música. Y después de mucho esfuerzo, he conseguido lograrlo.

¿Por qué no estudió algo relacionado con la música?

Esa es una buena pregunta. Aunque desde siempre ha sido algo que me ha gustado, no estudié nada relacionado con la música debido a los miedos que se te inculcan desde pequeño. Mis padres me decían que tenía que estudiar y que tenía que buscar un trabajo, que la música solo era un hobby. Es un poco arcaico, pero no me apoyaron mucho en ese sentido. Por lo que al final acabé estudiando Publicidad y Relaciones Públicas.

Sin embargo, usted no paró hasta conseguirlo.

Totalmente. Aunque me hicieran verla como un hobby, la música siempre estuvo presente en mi vida. Formé parte durante 9 años de varias orquestas de Extremadura, me fui a cantar otros tres años en cruceros, también en Fuerteventura estuve cantando en hoteles y resorts y durante un tiempo, más o menos cuatro años, me mudé a Oxford y mientras trabajaba de otras cosas, creé un grupo llamado ‘Flamencox’ para cantar en la calle y en bares.

¿Le costó iniciar en el mundillo?

Desde que conseguí apuntarme a clases de canto, siempre he dicho que he ido muy rodada en el mundo de la música. Porque la mayor parte de las veces no he tenido que ir yo a buscarla. Las oportunidades me han ido llegando afortunadamente solas. Aunque tú siempre vas probando, ¿no?. Te vas moviendo El mundo de las orquestas te abre mucho. Conoces a mucha gente, a muchos músicos. Y al fin y al cabo, te proponen cosas.

¿Cuándo tomó la decisión de volver a su tierra?

Gracias a Paco Báez pude dar el salto y cantar en Fuerteventura. Allí di también mis primeros pinitos en los medios de comunicación como reportera en Onda Radio Televisión Fuerteventura, donde tenía mi propio programa de música. Eso me dio el impulso necesario para volver a Badajoz. Conseguí abrirme paso en los medios de comunicación de la zona, recalando finalmente en La Crónica de Badajoz, y creé mi propio grupo, ‘Mac & Pop’.

Y ahora, tras conseguir esa estabilidad, ¿ha decido escribir su primer single, ‘Mil veces’?

Ahora he decido sacar a luz mis canciones. Porque escribir llevo haciéndolo desde muy pequeña, pero siempre las he guardado para mí. Con ‘Mac & Pop’ cantaba canciones comerciales para crear ambiente y ahora, como Macarena Robles, pretendo dar a conocer lo que escribo, cantando canciones que me gusten a mí y no tanto a los demás.

Hábleme sobre ‘Mil veces’. ¿Por qué ese título?

Se debe a la situación por la que yo pasaba cuando lo estaba escribiendo. Me encontraba en un momento de ruptura emocional. Una ruptura emocional que yo necesitaba para sanarme a mí misma. Pasado el duelo, el título vino solo. Pensé: ojalá y hubiese hecho esto mil veces antes. Mil veces tuve que hacerlo y no lo hacía, hasta que lo hice.

Después de lo vivido, ¿qué significa para usted este tema?

Para mí, ‘Mil veces’ es un canto a la liberación emocional y al poder de volver a empezar. Significa un nuevo inicio en la vida artística de Macarena. Significa el comienzo de una época donde el público podrá escuchar más a la Macarena interior y lo que siento por la música.

¿Qué mensaje pretende transmitir con ‘Mil veces’?

El single saldrá acompañado de un videoclip, grabado en Badajoz, en el que se puede descifrar ese mensaje. Este se basa en dos ambientes diferentes que representan a las dos Macarenas que vivió esa historia. La primera se encuentra en la Taberna Terrón, que es la Macarena que está triste, que no ve más allá fuera de esta relación, que siente miedo y soledad. Y luego ya en el estribillo saltamos a otro escenario, que es el campo de San Isidro, el campo, que ahí se expresa la liberación, el empoderamiento, la Macarena feliz y la Macarena que sabe que puede sola.

Imagen del videoclip de 'Mil veces' de Macarena Robles / Alex Nozop

¿De qué estilo musical es este nuevo tema?

Desde que llegué a Badajoz, se me ha asociado mucho con la copla y el flamenco. Pero si por algo me caracterizo es por ser versátil en la voz y en los registros musicales. Y eso quiero demostrar en mi primer single. A nivel sonoro es estilo pop y lleva una base de batería 4x4 que la hace también disco. La letra y melodía son mías y ha sido producido por el músico Alberto Guiberteau, quién me motivó a dar este paso y ha sido mi guía y mi luz en este camino.

¿Qué diría ahora esa niña a la que no dejaban dedicarse a la música?

Pues aquella niña estaría enfadada. Ya que la música siempre ha sido esencial para mí y en ese momento no podía disfrutarla. Por eso aquella niña estaría enfadada, pero la adulta lo entiende y se lo perdona.

¿Dónde podrá escucharse ‘Mil veces’?

En todas las plataformas digitales (@macarenarobles9) a partir de este viernes. El videoclip se publicará en mi canal de YouTube. Además, el día 28 de noviembre tendrá lugar la presentación oficial del single en la sala La Santa de Badajoz.

¿Llegarán más temas en un futuro?

Esa es la idea. Ahora estoy organizando el aniversario de mis 20 años en la música, que tendrá lugar en 2026, y promete un espectáculo musical en Badajoz que no dejará indiferente a nadie.