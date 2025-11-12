La Oración en el Huerto de Badajoz hará este sábado su tercer ensayo solidario

El grupo joven de la hermandad de la Oración en el Huerto de Badajoz organiza por tercer año consecutivo su ensayo solidario. Será este sábado 15 de noviembre a partir de las 11.00 horas y con un lema que anima a colaborar: 'Tu ayuda pesa más que un kilo'.

La salida se realizará desde su sede, la iglesia de la Purísima Concepción, y recorrerá las principales calles del Casco Antiguo con la intención de recopilar el mayor número de kilos de alimentos que donarán a Cáritas. Estos jóvenes contarán con la colaboración de la banda de cornetas y tambores Resucitado de Badajoz y con muchos de los costaleros que sacan a los titulares de la hermandad en Semana Santa. En esta ocasión, sacarán el paso de Nuestra Señora de los Dolores.

El itinerario elegido para la ocasión partirá del centro parroquial, atravesará parte de la calle San Juan para tomar Arias Montano, plaza de la Soledad, Francisco Pizarro, plaza López de Ayala, Menacho, Vasco Núñez, paseo de San Francisco, plaza de Minayo, y regresará al templo por la calle Obispo San Juan de Ribera, plaza de España y calle San Juan.

Una fecha clave

Los cofrades del grupo joven preparan este acto con mucha ilusión y dentro de los objetivos que se marcan para acometer su "obra social". Por esto, para ellos "organizar este ensayo solidario supone una gran satisfacción", reconoce Álvaro Serrano, vocal de juventud de la hermandad y miembro del grupo joven.

Cartel anunciador del tercer ensayo solidario de la Oración en el Huerto de Badajoz. / La Crónica

Es la tercera ocasión en la que "consiguen realizarlo" movidos por la solidaridad y con el apoyo de la hermandad. Este no será el último año que pondrán todo de su parte para poder desarrollarlo, su intención es continuar con esta iniciativa que surgió en 2023 en el seno de esta agrupación juvenil: "Pretendemos seguir haciéndolo a lo largo del tiempo y que se convierta en una tradición solidaria más de Badajoz", asevera Serrano.

Mirando al cielo

En cuanto a esta edición, esperan que "salga todo lo mejor posible y se pueda poner un granito de arena para que ninguna familia pacense se quede sin alimento". Es el objetivo primordial de estos jóvenes que buscan completar su programación de obras sociales.

Se plantean un reto, superar el número de kilos que se recopilaron el año pasado, en concreto, "los más de 250 kilogramos que se reunieron en 2024". Entonces, la gente colaboró pese a la presencia de la lluvia.

Un año más, la amenaza de precipitaciones vuelve a estar sobre estos 43 jóvenes que conforman el grupo joven. Por ello, desde la organización plantean todos los escenarios posibles. Aunque la intención principal es poder desarrollarlo, pero si las lluvias son muy abundantes lo pospondrán a otro fin de semana.

Independientemente, desde el grupo joven de la Oración en el Huerto piden que todos los pacenses colaboren con el fin de semana solidario que la hermandad celebrará el día 29 de este mismo mes.