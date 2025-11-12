¿Quieres trabajar en Iberocio? La feria de la infancia de Badajoz busca personal

Iberocio, la feria favorita de los más pequeños de la casa en Badajoz, ya preapara una nueva edición que llenará de color, juegos y también aprendizaje las instalaciones de Ifeba entre el 26 y el 30 de diciembre. A pesar de que queda más de un mes para que de comienzo, los organizadores ya están preparando el equipo que trabajará durante esos días... y buscan personal.

Las personas interesadas pueden enviar su currículum a través del formulario disponible en la web oficial de la feria, donde la organización centraliza el proceso de selección. Los aspirantes deben incluir sus datos personales, formación y experiencia, especialmente si han trabajado con público infantil o juvenil, en animación, educación, deporte o atención al visitante.

La feria, promovida por el ayuntamiento, , atrae cada año a miles de familias procedentes de toda Extremadura y del Alentejo portugués, lo que lo convierte en una de las ferias infantiles más importantes del suroeste peninsular. En 2024, por ejemplo, Iberocio reunió a más de 25.000 visitantes durante los cinco días de celebración, consolidándose como un referente de ocio familiar en la región.

Su propuesta combina ocio, cultura, deporte y tecnología, convirtiéndose en un gran espacio de diversión familiar donde los más pequeños pueden aprender jugando. En ediciones anteriores se han celebrado talleres educativos, zonas de realidad virtual, simuladores, actividades deportivas, robótica, exposiciones y espectáculos, además de espacios dedicados a la creatividad, la sostenibilidad y la inclusión.

Los requisitos

Para poder optar a los puestos de monitores, hace falta tener más de 18 años y poseer alguno de los siguientes títulos: