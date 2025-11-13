15 años reconociendo el esfuerzo del tejido empresarial de Badajoz

Siento una doble y especial ilusión por poder celebrar, como directora general de Prensa Ibérica en Extremadura, el décimo quinto aniversario de los premios Empresarios de Badajoz que organiza La Crónica de Badajoz.

En primer lugar por pertenecer a este gran grupo de comunicación que tiene como filosofía editorial la información cercana, de la cual soy una firme defensora; pero también por haber formado parte del nacimiento de esta iniciativa cuyo objetivo es reconocer el esfuerzo y talento del tejido empresarial de Badajoz y provincia.

Fue la sinergia entonces de dos medios locales y complementarios de la ciudad: La Crónica de Badajoz y Onda Cero, la que durante sus primeros años dieron el impulso a estos galardones.

Ahora, quince años después, repasando aquellas primeras tribunas que escribí en este mismo especial que ahora tienen en sus manos o leen en digital, compruebo que, afortunadamente, la situación de nuestra economía y el tejido empresarial, no es la que era.

Es evidente que los retos estructurales siguen presentes: la alta tasa de empleo juvenil, la falta de diversificación productiva, el crecimiento moderado del PIB etcétera; pero también son indudables los signos de consolidación y mejora: el mercado laboral avanza, existe un ligero crecimiento de la población y aunque se prevé que el dato de Producto Interior Bruto se vea frenado en este segundo trimestre, el año comenzó con un crecimiento del PIB del 2,9%.

El dinamismo económico sigue estando impulsado principalmente por el fuerte crecimiento de las exportaciones. Además, se observa un repunte del turismo internacional y del empleo, lo que supone buenos signos para la diversificación económica de la comunidad.

Ahora las principales amenazas tienen que ver con la incertidumbre, la que genera en la economía los conflictos mundiales o la ‘guerra comercial’ marcadas por los aranceles de EEUU, cuestiones más domésticas, pero también importantes, como las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre, sobre todo en una comunidad como la nuestra, tan dependiente del sector público.

Por su parte las asociaciones empresariales de la región siguen planteando medidas que dinamicen el tejido económico de la región: aumentar la inversión productiva, mejorar la conectividad digital para hacer las empresas más competitiva, mejorar el acceso a la contratación pública, más agilidad administrativa especialmente en la contratación internacional, fomentar la innovación y la internacionalización de las pymes o medidas encaminadas a solucionar la escasez de mano de obra en sectores clave, como la agricultura o el transporte.

Afortunadamente los distintos gobiernos no son ajenos a los desafíos que presenta nuestra economía. Ejemplo de ello es el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que ha canalizado hasta marzo de 2025 inversiones por casi 1.971 millones de euros en Extremadura, incluyendo reformas e infraestructuras vinculadas al desarrollo digital y verde. O programas como ‘Extremadura Sigue’, lanzado desde la Junta de Extremadura, dotado con cerca de 3 millones de euros, para facilitar el relevo generacional de empresas, con especial atención al ámbito rural y pequeñas entidades, a lo que hay que sumar ayudas a la internacionalización o para el fomento de la innovación en Empresas, entre otras.

En definitiva, Extremadura presenta una hoja de ruta económica que combina oportunidades reales con desafíos estructurales que requieren de políticas sostenidas y coordinación entre sector público, empresas y alianzas territoriales.

En los últimos años las esperanzas de nuestra región parecen estar ligadas a la presencia de un inversor llegado de fuera. Grandes proyectos empresariales que generarán riqueza y gran número de empleos, además de innovación y transformación digital. Y bienvenidos sean. Pero a nadie se le olvida que el corazón del tejido económico de Extremadura está formado por miles de pequeñas y mediana empresas, autónomos y empresas familiares, que sustentan gran parte del dinamismo industrial y social de nuestra tierra.

Más del 99,8% del total de empresas son pymes, y cerca del 57% de ellas están gestionadas por autónomos que encarnan el espíritu emprendedor en estado puro. En conjunto, los autónomos representan más del 20% del tejido laboral extremeño, y su peso en la economía regional es incuestionable

Empresarios locales que han sacado adelante sus negocios a pesar de crisis, recesiones, trabas administrativas o dificultades de financiación, con sacrificios personales y familiares, hasta convertir sus proyectos empresariales en empresas consolidadas y asentadas que generan estabilidad y riqueza en nuestro territorio.

Una labor titánica que debe ser reconocida. Ese fue el objetivo con el que nacieron y se mantienen estos galardones: poner en valor y premiar a esos empresarios y empresarias que lejos de replegarse, han demostrado una admirable capacidad de resiliencia. Han sido, y siguen siendo, auténticas creadoras de empleo elementos vertebradores del territorio. Ejemplos de continuidad de sagas al frente de negocios que son, en realidad, auténticos legados, verdaderos ejemplos de tenacidad. Son riqueza económica y social también en el ámbito de la incorporación de la mujer al mundo de la empresa. En la actualidad en Extremadura una de cada tres nuevas iniciativas empresariales nacidas en la región está liderada por mujeres. Esta tendencia al alza enriquece nuestra economía con una visión más diversa, innovadora y comprometida.

Este año los premiados son: Joaquín Pérez Arroyo, como Empresario del Año de Badajoz, Somomu que recibirá el premio en la categoría de Iniciativa Empresarial, Mecanización Extremeña será reconocido por su Trayectoria Empresarial, el premio Pyme es para Urbasa y Carmen García recibirá el Premio al Autónomo. Además habrá un Premio Especial que entregaremos a título póstumo a Antonio Masa Godoy, un histórico dirigente empresarial que siempre se identificó con los valores y las reivindicaciones de Extremadura.

Es un honor para La Crónica de Badajoz y el grupo Prensa Ibérica, poder reconocer el trabajo de estos empresarios y empresarias de Badajoz, que son el orgullo de nuestra tierra.

*María Ortíz es directora general de Prensa Ibérica en Extremadura