256 trabajadores municipales de los 438 se acogen al ‘Refuerzo de tarde’ propuesto por el Ayuntamiento de Badajoz

256 trabajadores del Ayuntamiento de Badajoz ya están acogidos al complemento de ‘Refuerzo de tarde’ que hace un año promocionó el equipo de gobierno. En concreto, durante el pleno extraordinario de ayer, 36 nuevos trabajadores se suman a este complemento que vieron necesario para atender trabajo de carácter administrativo dentro del ayuntamiento.

Principalmente, para evitar la acumulación de trabajo. Al encontrar muchas trabas a la hora de convocar oposiciones o realizar las contrataciones, diseñaron este complemento en las nóminas de los empleados por el que «se trabajan dos tardes al mes y reciben esa retribución», explica Eladio Buzo, concejal de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Badajoz.

El funcionamiento del complemento

Esta decisión se tomó para ofrecer «una mejor atención al ciudadano», permitiendo acudir a las dependencias municipales a los usuarios de 16.00 a 20.00 horas. Esto se analizó por parte del equipo de gobierno y los distintos servicios y se detectó que los pacenses no acuden en ese horario. «Tenemos la prueba en Tesorería, que está abierta por la tarde y no viene nadie». Algo similar ocurre en Recursos Humanos que también está abierto en horario de tarde y «el ciudadano no viene», certifica Buzo. Aun así, los funcionarios y trabajadores pueden atender por la tarde mediante cita previa.

Aunque el trabajo municipal no redunda directamente en la atención al ciudadano, sí repercute indirectamente, ya que gracias a su labor se adelantan expedientes y tareas que normalmente se realiza en horario de mañana. «Los servicios se organizan para saber qué tardes tiene que acudir cada profesional en equipo».

Eladio Buzo, concejal de Recursos Humanos de Badajoz, durante la exposión / Ayuntamiento de Badajoz

El concejal ha explicado tras el pleno extraordinario que es un complemento «necesario que está dando sus frutos y que tiene como objetivo mejorar el servicio a la ciudadanía».

Este complemento de ‘Refuerzo de Tarde’ llega a todos los servicios municipales, según expone el concejal. Son 36 nuevos trabajadores municipales los que se acogen a este complemento que roza el 60% de la plantilla compuesta por 438 empleados.

Nuevas promociones internas

Además, en el pleno extraordinario también se aprobó la convocatoria de nuevas promociones internas de varias categorías que pasarán del grupo AP a C2. En total, cinco limpiadoras-guardarropas, nueve operarios básicos de instalaciones, cuatro ordenanzas y 16 jardineros. Estos se suman a los 28 auxiliares administrativos que pasan a administrativo y 13 agentes medioambientales que ascienden de categoría desde la de guardas de parques y jardines. Los procesos de ascenso de estos últimos profesionales culminaron en junio y febrero de este año, respectivamente.

El concejal de Recursos Humanos señaló que los puestos que siguen existiendo en la categoría AP son «residuales» y que están avocados «a extinguir».

Además, precisó que, en total, son 128 puestos de trabajo a los que van a dedicar más de 350.000 euros y que verán mejoradas sus condiciones, sus jornadas o su categoría y, por tanto, «algo primordial como es la carrera profesional».