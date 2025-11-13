Aquanex, agua digital y economía circular para la Extremadura del futuro

El contexto climático actual exige una transformación urgente hacia la sostenibilidad y digitalización. Tecnologías como IA, big data, IoT y blockchain están revolucionando los modelos productivos y son fundamentales para la transformación inteligente de ciudades y municipios de Extremadura.

Aquanex, empresa que gestiona servicios de abastecimiento, saneamiento y depuración en más de 70 municipios de la región, ha apostado por la telelectura, un sistema que «supone un gran avance en la gestión del ciclo integral del agua debido a la gran utilidad de la información que proporciona, no solo para optimizar la eficiencia en el uso del agua y en el funcionamiento de las redes de distribución y abastecimiento, sino también para la mejora de la calidad de vida de las personas y hasta de la resiliencia y seguridad de los municipios», asegura su director Javier Sánchez Romero.

En Extremadura, la Mancomunidad de Vegas Altas se ha convertido en un referente en cuanto a implantación de la telelectura de contadores de agua. Aquanex ha realizado un esfuerzo inversor, que alcanza los 2,2 millones de euros, para la instalación de este sistema en municipios como El Torviscal, Gargaligas, Hernán Cortés, Valdehornillos, Vivares, Abertura, Alcollarín, Almoharín, Campo Lugar, Entrerríos, Escurial, Fernando V, Los Guadaperales Madrigalejo, Medellín, Navalvillar de La Pela, Palazuelo, Pizarro, Puebla de Alcollarín, Rena, Ruecas, Santa Amalia, Valdivia, Villar de rena y Zurbarán.

Beneficios de la telelectura

El valor principal reside en la capacidad de generar servicios mediante datos. Los usuarios obtienen información continua sobre su consumo, permitiéndoles gestionar eficientemente el recurso y detectar fugas o averías inadvertidas.

Para los ciudadanos, las ventajas incluyen: mayor transparencia en el acceso a consumos (24/7), cumpliendo la directiva de calidad del agua potable; detección temprana de fugas mediante alarmas configurables; simplificación de lecturas en contadores interiores sin intervención manual; y facturación basada en lecturas reales sin estimaciones.

Para las administraciones locales, la telelectura representa un avance hacia el municipio inteligente: mejora significativa en el control y eficiencia de la red al disponer de datos diarios del agua suministrada y registrada; detección rápida de consumos anómalos e incidencias; y control exhaustivo de consumos municipales para planificar una gestión más eficiente del servicio de agua.

La telelectura también impulsa importantes avances en cuanto a cuidado del medio ambiente y de las personas. Por ejemplo, «se trata de un sistema que favorece el consumo responsable de agua, reduce los desplazamientos para las operaciones de lectura manual de contadores y, por tanto, las emisiones de CO² a la atmósfera y, además, cuenta con un importante factor social en tanto en cuanto, a través del consumo de agua, podemos detectar si las personas mayores que viven solas han sufrido algún incidente o si se encuentran en perfecto estado», explica Javier Sánchez.

Avanzando hacia la economía circular

La Mancomunidad de Vegas Altas y Aquanex no solo han dado un salto cualitativo en digitalización, sino también en economía circular. Y es que la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de la Mancomunidad de Vegas Altas, la cual produce el 70 % de la energía que consume a través de las placas fotovoltaicas que tiene instaladas, avanza ahora hacia la descarbonización con una nueva línea destinada al tratamiento de residuos. Así, se va a construir en el mismo recinto de la ETAP una nueva instalación para el tratamiento de fangos que permita mejorar la calidad del vertido y maximizar la eficiencia energética e hidráulica, a la vez que garantice la máxima viabilidad y flexibilidad del proceso. La inversión total de este proyecto, el cual se prevé que vea la luz en un año, alcanza el millón de euros.

De esta manera, Aquanex se posiciona como aliado estratégico de ayuntamientos y entidades locales, acompañándolos en la implementación de soluciones innovadoras para la gestión sostenible del agua y los recursos naturales. «Facilitamos a los municipios herramientas y conocimiento especializado que impulsan una transición ecológica efectiva, garantizando el bienestar presente y futuro tanto del territorio como de sus habitantes», concluye el director ejecutivo de Aquanex.