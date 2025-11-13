Arteserena pone la excelencia de sus quesos en la cena

En una noche de gala, los quesos con los que serán obsequiados los asistentes también están a la altura de este décimo quinto aniversario de los Premios Empresario de Badajoz. Una edición más, Arteserena colabora con la excelencia de sus acreditados quesos, galardonados en todo el mundo.

Los espectaculares quesos que disfrutarán los hombres y mujeres de negocio son el famoso Cremosito del Zújar y una Torta del Zújar Asentada (una variante del Cremosito con 90 días de maduración, perfecta para servir al corte en restaurantes).

Torta del Zújar Asentada. / EL PERIÓDICO

Este año la innovación quesera de Arteserena ha sido reconocida en Gourmetquesos 2025, uno de los más prestigiosos concursos nacionales de quesos. Su sorprendente Cremosito del Zújar Ahumado en Frío, fue galardonado con el primer premio, en la categoría de Quesos Ahumados, en la XV Edición del Campeonato Gourmetquesos 2025, en el mes de abril. No fue el único queso de Arteserena premiado, pues su Cremosito del Zújar Natural recibió el segundo premio, en la categoría de Quesos Elaborados con Cuajo Vegetal.

Su conocido queso Cremosito del Zújar se elabora exclusivamente con la leche de ovejas merinas propiedad de Arteserena. Leche cruda de oveja merina, cuajo vegetal natural y sal son los tres ingredientes que manejados primorosamente por los profesionales de esta quesería dan como resultado una verdadera obra maestra.