Asamblea de Extremadura, la plaza pública desde la que construir nuestra realidad compartida

Ubicada en el centro de la capital autonómica, late desde hace más de cuatro décadas en ella, la Asamblea de Extremadura, el corazón de las y los extremeños. Un edificio, un espacio, testigo de la historia reciente, pero también del devenir de los tiempos que datan de la fundación de Mérida hace dos mil años.

Más allá de la construcción que lo alberga, el Parlamento es el símbolo de un pueblo, el extremeño, que, como atestigua el Estatuto de Autonomía, posee raíces, rasgos propios, historia y personalidad definida.

Es la Cámara extremeña el epicentro de la autonomía de una región fronteriza, europea y americana que prospera sin que la ate el pasado ni tampoco una historia poco generosa. Que progresa al abrigo del compromiso intergeneracional expresado en 1983 y que sigue vigente entre quienes cada año, cada legislatura, ocupan los escaños del Hemiciclo para afianzar derechos conquistados y materializar el disenso que urge a seguir avanzando en nuevos proyectos normativos.

Imagen histórica del edificio de la Asamblea de Extremadura. / ASAMBLEA DE EXTREMADURA

Edificio histórico

Fedatario de los tiempos actuales, es la sede del parlamentarismo extremeño un edificio histórico en sí mismo. Hospital que atendió a heridos de la guerra con Portugal allá por el siglo XVII, cuartel del regimiento de infantería de Castilla en el XIX, volvió a ser centro médico bien entrado el siglo XX viendo incluso nacer a las y los trabajadores que hoy desempeñan su labor en la ya Asamblea de Extremadura.

La construcción de Extremadura, su historia, se observa en las instalaciones de un Parlamento continente y contenedor de arte. Un cruce de caminos donde conviven recuerdos del pasado romano, como espectaculares mosaicos, formas arquitectónicas de origen eclesiástico y elementos modernistas expresados en esculturas o la imponente pinacoteca que custodia la Asamblea.

La Asamblea de Extremadura es un foro de encuentro y debate. / ASAMBLEA DE EXTREMADURA

La casa de todos y todas

Conocida como Casa de las y los extremeños, ofrece a su ciudadanía una interesante colección de libros y publicaciones que permiten recorrer los últimos años de edificación de la Autonomía, de un proceso vertebrador que ha sido germen de la convivencia presente y sostiene los mimbres que permiten a la ciudadanía ser dueños de su futuro, escribirlo sin pedir permiso para hacerlo.

Epicentro, también, desde hace unos años de la actividad cultural de la capital de Extremadura, su Patio Noble se ha convertido en referente para proyectar el arte de la región más allá de las fronteras. Y junto a él, dos espacios, el Salón de Pasos Perdidos y la Sala de la Autonomía, antiguo Hemiciclo, que llenan cada día ciudadanos y ciudadanas para convertirlos en suyos y exponer desde ellos sus proyectos, propuestas y reivindicaciones.

La Asamblea de Extremadura es un espacio donde se afianzan los derechos conquistados. / ASAMBLEA DE EXTREMADURA

Foro de encuentro y debate

Es, en definitiva, la Asamblea de Extremadura un foro de encuentro y debate, la plaza pública que antaño reunía, aquí lo sigue haciendo, a ciudadanos y ciudadanas para construir proyectos comunes, para diseñar una realidad compartida en la que toda la ciudadanía tenga cabida.