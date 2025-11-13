Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Badajoz cierra sus parques y jardines ante las fuertes rachas de viento

El ayuntamiento recomienda no transitar por estas zonas así como por calles arboladas

El parque de Castelar, cerrado por el temporal.

El parque de Castelar, cerrado por el temporal. / S. GARCÍA

La Crónica de Badajoz

El parque del Río, la Legión, Castelar, el parque Infantil, los jardines de la Galera y la Alcazaba permanecerán cerrados hoy debido a las fuertes rachas de viento que se vivirán en Badajoz.

Así ha informado el Ayuntamiento de Badajoz, que también recomienda no transitar por calles arboladas.

El consistorio también recuerda que la ciudad se encuentra en aviso amarillo y que se prevén rachas de hasta 70 kilómetros por hora.

La reapertura de los espacios se efectuará este mismo jueves, una vez que se den las condiciones meteorológicas idóneas.

