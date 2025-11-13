Badajoz cierra sus parques y jardines ante las fuertes rachas de viento

El parque del Río, la Legión, Castelar, el parque Infantil, los jardines de la Galera y la Alcazaba permanecerán cerrados hoy debido a las fuertes rachas de viento que se vivirán en Badajoz.

Así ha informado el Ayuntamiento de Badajoz, que también recomienda no transitar por calles arboladas.

El consistorio también recuerda que la ciudad se encuentra en aviso amarillo y que se prevén rachas de hasta 70 kilómetros por hora.

La reapertura de los espacios se efectuará este mismo jueves, una vez que se den las condiciones meteorológicas idóneas.