«Badajoz tiene todos los ingredientes para seguir creciendo en influencia»

Los Premios Empresario de Badajoz cumplen quince ediciones. ¿Qué papel cree que juegan estos galardones en el reconocimiento y la proyección del tejido empresarial de la ciudad?

Tienen un papel fundamental. Tanto los candidatos como los premiados en ediciones anteriores representan la realidad pujante del empresariado de la provincia. Y los premios visibilizan esa realidad. La cantidad y calidad de premiados hace que el jurado tenga cada vez más complicada la elección. Y eso es bueno, porque habla de la capacidad de liderazgo y emprendimiento de una tierra en la que no hace mucho parecía de locos iniciar la carrera empresarial.

¿Cómo valora la evolución del ecosistema empresarial de Badajoz en los últimos años? ¿Qué sectores considera que están liderando ese crecimiento?

Muy positivamente, cada vez más diversificado y con empresas de una mayor escala. La prestación de servicios profesionales de consultoría e ingeniera, la construcción y el agroalimentario son siempre líderes. Pero se abren paso las empresas TIC y se generan empleos en sectores como la energía a unos niveles nunca vistos con anterioridad.

El ayuntamiento apuesta por atraer inversión. ¿Qué medidas concretas se están impulsando para facilitar la implantación de nuevas empresas en la ciudad?

Bonificaciones en IBI e ICIO para proyectos con elementos de autoconsumo, así como bonificaciones en esos mismos impuestos para aquellos que se instalen en la Plataforma Logística del Suroeste Europeo. Nuestra fiscalidad es de las más competitivas de España y somos flexibles en los usos de los suelos, lo que favorece la implantación de empresas en la ciudad.

En un contexto de competitividad global, ¿qué ventajas diferenciales ofrece Badajoz para que los empresarios apuesten por instalarse y crecer aquí?

⁠Suelo barato, energía y agua en abundancia y una situación geográfica inigualable con conexiones a ambos lados de la frontera. Un aeropuerto en auge y una terminal de carga y descarga ferroviaria que permite dar salida y entrada a todo tipo de productos.

La colaboración público-privada suele ser clave en el desarrollo económico. ¿Cómo se está fomentando desde el consistorio ese diálogo con el sector empresarial?

⁠A través de patronal, cámaras, asociaciones y resto de instituciones como la Junta de Extremadura. La Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Junta de Extremadura y Avante están implicadas y empeñadas en impulsar junto al Ayuntamiento, una estrategia para maximizar nuestro potencial y atraer cada vez más y mejor inversión.

La innovación y la digitalización son grandes retos para las pymes. ¿Qué iniciativas impulsa el ayuntamiento para apoyar a las empresas en este proceso de transformación?

Badajoz Emprende es una realidad que se ha ido adaptando a esas necesidades. Un programa que nació con un formato clásico que se ha adaptado a esas necesidades digitales y ha girado hacia la prestación de estos servicios de acompañamiento y transformación. Pero esto es una estrategia conjunta ya que de manera aislada tardaríamos más en llegar a los objetivos. Por eso agradezco a la Cámara de Comercio y a la Junta de Extremadura su implicación e impulso en esta nueva realidad.

El emprendimiento joven necesita respaldo. ¿Qué programas existen o se están diseñando para que los nuevos proyectos empresariales encuentren apoyo en Badajoz?

Hablaba de Badajoz Emprende, pero no hay que olvidar los incentivos empresariales que están encima de la mesa. Incentivos al emprendimiento, a la contratación, a la inversión y transformación. Hay un gran paquete de ayudas que permiten ser palanca de crecimiento y estabilidad empresarial.

El turismo y la cultura generan también oportunidades económicas. ¿Qué sinergias se están buscando entre estos sectores y el ámbito empresarial?

Con CTEX, EUROBEC y la Junta de Extremadura conciliamos calendarios y damos difusión a las diferentes propuestas en estos sectores. Turismo y cultura especializada son pilares básicos de desarrollo económico también. Los datos del turismo extranjero en la ciudad, con un crecimiento del 21% este verano, así como la extensa programación y la calidad de nuestros espacios culturales hacen de Badajoz un destino en auge y una referencia cultural innegable en muchos ámbitos. La nueva Sala Tartessos, la Alcazaba, Santa Catalina, MEIAC, López de Ayala y los diferentes festivales y fiestas tradicionales hacen de Badajoz un destino para los 12 meses del año. Hay que aprovecharlo y seguir trabajando en atraer más visitantes y elevar aún más el número de pernoctaciones en la ciudad.

En materia de empleo, ¿cómo contribuye la estrategia municipal al fomento de la formación y la inserción laboral vinculada a las necesidades reales de las empresas locales?

Formamos en base a necesidades y eso es fundamental. No hacemos por hacer. Escuchamos y luego ponemos a disposición de los trabajadores y empresas formación a la carta con compromisos de empleabilidad y adaptación de competencias y conocimientos. Y eso se traduce en cifras. Estamos en mínimos históricos de desempleo por debajo del 14% y menos de 10.000 personas en la ciudad están en esa situación. Badajoz es una ciudad llena de vida, con oportunidades laborales y con un tejido empresarial que busca emprender aquí y crecer desde aquí. Estamos muy satisfechos de la realidad actual. Bajar del 27,83% de paro alcanzado en septiembre de 2013 al 13,93% actual es fruto del empuje, el dinamismo y la visión de mucha gente que apuesta por Badajoz, desde dentro y desde fuera.

Mirando al futuro, ¿cuál es la visión de ciudad que persigue para que Badajoz se consolide como motor económico de la región y referente empresarial en la frontera hispano-lusa?

Una ciudad mejor conectada con Lisboa y Madrid. Una ciudad con una misión, la de reencontrarse con su alma industrial. Y una ciudad de servicios que, a través del comercio, la logística, la agroindustria y la tecnología, se abra camino en el mundo. Tenemos todos los ingredientes necesarios para seguir creciendo en influencia, y en ello estamos trabajando a diario.