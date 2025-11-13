Los cavas de la gala | Bodegas López Morenas
Bonaval Extrem Brut y Bonaval Brut Nature para el gran brindis
El primero se servirá en el vino de honor y el segundo se regalará a todos los asistentes a los Premios Empresario de Badajoz
Redacción
Un año más Bodegas López Morenas se encarga de poner el cava con el que los invitados a los Premios Empresario de Badajoz brindarán. En concreto, se servirá el Cava Extrem de Bonaval a las autoridades y empresarios. Además, una vez terminado el acto, serán obsequiados con el Cava Bonaval Brut Nature.
El Cava Extrem de Bonaval, elaborado en la región de Almendralejo bajo la Denominación de Origen Cava, destaca por su carácter fresco y elegante. En su versión “Reserva”, emplea principalmente uvas Macabeo y Parellada, lo que le aporta una tonalidad amarillo-pálido con destellos verdosos y una burbuja fina y persistente. En nariz se aprecian aromas de manzana verde y notas anisadas que delatan su crianza sobre lías.
En boca resulta joven, alegre y bien equilibrado: la acidez está bien gestionada y deja una sensación frutal y de panadería que proviene de la crianza sobre lías, ofreciendo un final limpio y refrescante. Es una excelente opción para acompañar aperitivos, pescados, mariscos o jamón ibérico, y su atractivo aspecto visual lo convierte también en una alternativa para celebraciones.
El Bonaval Cava Brut Nature es un espumoso amparado por la Denominación de Origen Cava, que se elabora con uvas clásicas como Macabeo y Parellada y presenta un grado alcohólico de aproximadamente 11,5 % vol.
En copa muestra un color amarillo pálido con destellos verdosos, acompañado por una burbuja fina y un «rosario» de efervescencia continuo.
En nariz aparece limpio y afrutado, con aromas de manzana verde, frutas tropicales e incluso leves toques de panadería que recuerdan la crianza sobre lías.
En boca se aprecia buen equilibrio entre acidez y volumen, con un carácter joven y alegre que limpia el paladar, lo que hace que este Brut Nature sea ideal como aperitivo o acompañando mariscos, pescados suaves, jamón ibérico o incluso ciertos quesos frescos.
