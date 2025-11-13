«La clave de estos 40 años ha sido crecer sin dejar de ser de Badajoz y sin perder el trato humano»

La clínica cumple 40 años. ¿Cómo ha sido esa evolución?

Nacimos como un pequeño centro médico con una idea muy clara: ofrecer atención cercana y de calidad. Hoy somos un referente de la sanidad privada en Badajoz, con cinco centros, más de 130 profesionales y una amplia cartera de especialidades. La clave ha sido crecer sin perder el trato humano que nos caracteriza.

¿Cuál ha sido el mayor reto en estos últimos años?

Sin duda, la pandemia. Nos obligó a reorganizarnos en tiempo récord, proteger a nuestro personal y seguir atendiendo a los pacientes en condiciones extremas. También ha sido un reto adaptarnos a la digitalización y a los nuevos marcos regulatorios. Lo hemos logrado con inversión, formación y mucha vocación de servicio.

Ofrecen atención domiciliaria 24 horas. ¿Cómo la gestionan?

Con un equipo médico y de enfermería de guardia permanente, un sistema logístico que coordina recursos en tiempo real y nuestras propias ambulancias. Así garantizamos respuestas rápidas y seguras en cualquier momento del día o la noche.

Francisco González, gerente de Clínica Los Ángeles. / LA CRÓNICA DE BADAJOZ

Trabajan con todas las aseguradoras. ¿Cómo mantienen la calidad?

Con transparencia, comunicación constante y protocolos que garantizan el mismo nivel de atención, sea cual sea la compañía. Además, mantenemos reuniones periódicas con ellas para alinear procesos.

Prometen un trato personalizado. ¿Cómo lo garantizan?

Con equipos reducidos, formación continua en habilidades de comunicación y escucha activa al paciente. Humanizar la atención no es un eslogan: es nuestro ADN.

¿Qué avances tecnológicos han incorporado recientemente?

Hemos implantado sistemas de gestión integrados , y hemos renovado los equipos de diagnóstico y tratamiento. Eso se traduce en atenciones más precisas y rápidos.

¿Cómo atraen y retienen talento?

Buscamos profesionales con alta cualificación y sensibilidad humana. Les ofrecemos estabilidad, desarrollo profesional, formación continua y un ambiente de trabajo colaborativo.

¿Qué hacen en prevención y seguimiento de crónicos?

Impulsamos revisiones preventivas en varias especialidades y hemos creado un programa de seguimiento para pacientes crónicos que combina visitas presenciales, telemedicina y control domiciliario.

La ‘Tarjeta 24 horas’ es uno de sus servicios estrella. ¿Qué aporta?

Ofrece atención médica y de enfermería inmediata en clínica y domicilio los 365 días del año. Ha tenido una acogida fantástica porque da tranquilidad y seguridad a familias y personas mayores.

¿Cómo coordinan sus tres centros?

Trabajamos con un sistema único de gestión y compartimos historia clínica . Además, tenemos un equipo de coordinación que asegura continuidad asistencial y reuniones clínicas conjuntas.

¿Qué papel cree que juega la sanidad privada en Extremadura?

Somos un complemento necesario. Ayudamos a descongestionar el sistema público, reducimos tiempos de espera y damos al paciente la posibilidad de elegir. Nuestro papel es sumar.

¿Qué medidas tienen para garantizar la calidad y seguridad del paciente?

Protocolos auditados, formación continua, simulacros y revisiones externas periódicas. Con la calidad de nuestra atención al paciente y la seguridad no se negocia.

¿Qué acciones desarrollan en materia de responsabilidad social?

Colaboramos con asociaciones de pacientes, apoyamos eventos deportivos y culturales y realizamos campañas de educación en salud en colegios y centros comunitarios. Queremos devolverle a Badajoz todo lo que nos ha dado.

¿Cómo imaginan la clínica dentro de 5 o 10 años?

Más digital, con nuevas especialidades y una red de atención domiciliaria más amplia. Queremos consolidarnos como un grupo sanitario privado de referencia en Extremadura.

¿Qué percepción cree que tienen hoy los pacientes de la clínica?

Muy positiva: más del 90 % nos recomienda. Pero no nos conformamos. Escuchamos activamente sus sugerencias a través de encuestas y equipos dedicados a la experiencia del paciente. Escuchar es la base para mejorar cada día.