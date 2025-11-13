El colegio Maristas incorporará Formación Profesional a su oferta educativa en Badajoz

El colegio Maristas de Badajoz tiene nuevos retos a la vista, la incorporación de la Formación Profesional (FP) a su oferta educativa. En concreto, a partir del curso 2026-2027 ofertarán dos nuevas titulaciones dentro de la rama de Marketing y Comercio. Esto supondrá la incorporación de unos 50 nuevos alumnos si todas las plazas se cubrieran.

"Esta decisión nace de la intención de ofrecer una etapa nueva en Maristas", asegura Olmo Silos, el director de este centro. Y lo hacen para "seguir atendiendo a la población pacense", en concreto a un sector de ella que hasta la fecha no se le ofrecía alternativas dentro de este colegio.

Dos titulaciones adaptadas a la sociedad

Las dos titulaciones que incorporarán a su oferta educativa son de Transporte y Logística y Comercio Internacional. Ambas compartirán el primer año todas las asignaturas y, según explica Silos, también ofrecerán la posibilidad de estudiar la doble titulación que podrán obtener estudiando tres cursos. Han elegido estas titulaciones debido a un estudio que han realizado en la ciudad de Badajoz y un análisis de los sectores empresariales.

Desde Maristas informan que el diseño que tienen para esta nueva etapa educativa es ofrecer capacidad para 25 alumnos de cada una de las titulaciones, por lo que como máximo se sumarían otros 50 estudiantes más a los más de 1.100 que ya componen el alumnado del centro.

Olmo Silos asevera que "la FP ha tomado gran importancia en la sociedad y se valora mucho tener a la gente bien formada", por lo que ellos también se suman a ofrecer estos estudios. Lo harán con la FP Dual que pone más en boga la práctica en empresas del sector para que los estudiantes adquieran unas habilidades 100% reales. "La programación de la FP es muy atractiva y queremos generar grandes profesionales para mejorar y hacer crecer la región", expone el director.

Tres años de trabajo

La idea de incorporar este tipo de enseñanza en este centro pacense comenzó a fraguarse hace 3 años. Todo este tiempo han estado valorando la opción de incorporar la FP a su oferta siempre tomando como referencia al colegio Marista de Durango que ya la imparte: "En 2022 comenzamos a hacer ese discernimiento de si nos interesaba incorporar esta etapa a nuestro colegio y valorar los sectores que podían ser más interesantes a la hora de ofrecer su formación", explica Silos.

Cuando tuvieron la decisión tomada comenzaron con la tramitación de las autorizaciones con la Junta de Extremadura. Esta llegó en mayo de este año, pero determinaron no comenzar en septiembre a impartir estas titulaciones: "Nos hemos dado este curso de margen para implantarla", reconoce.

Un proyecto "muy ilusionante"

Así, en estos momentos están procesando todos los cambios que tienen que acometer en el centro, no solo en sus instalaciones, sino también en su plantilla. "Trabajamos con tranquilidad y generando sinergias con el sector empresarial para ofertar la FP Dual de la mejor manera", expone. En cuanto a los nuevos docentes, Silos asevera que la contratación no la realizan en el propio centro, sino que lo hace el departamento de recursos humanos de Maristas a nivel general. Eso sí, señala que dependiendo del número de alumnos que se matriculen requerirán entre tres y ocho nuevos profesores para poder impartir de la manera en la que quieren hacerlo las nuevas titulaciones. Aunque "depende de muchos factores y tiene su complejidad", afirma.

En los próximos meses estos procesos complejos se irán resolviendo para que en septiembre de 2026 una nueva etapa educativa se sume a este centro pacense: "Tenemos mucha ilusión por poder seguir ofreciendo nuestro estilo educativo un estilo educativo integral como el que nosotros ponemos encima de la mesa y como el que la institución quiere reflejar", señala. Además, dice que el claustro de profesores es quien verdaderamente está tirando de este nuevo carro al que se suman porque tienen "muchas ganas de seguir creciendo y seguir poniendo nuestro granito de arena en la sociedad pacense".