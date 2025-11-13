«Nuestro compromiso con la naturaleza sigue siendo el corazón de la bodega»

Han pasado ya doce meses desde que recibió el premio a Empresario de Badajoz. ¿Cómo ha cambiado tu perspectiva sobre el negocio desde entonces?

La verdad es que no ha habido un cambio sustancial en la perspectiva, aunque sí hay elementos que han variado en nuestro sector, como la profundización en un proceso de cambio de hábitos en el consumo de vino, que nos mantiene alerta y nos obliga a enfocarnos aún más si cabe en la calidad.

¿Cuáles han sido los mayores retos que ha afrontado este año, tras el premio, en Pago de los Balancines?

La puesta en marcha de los nuevos proyectos de Balancines en el ámbito del turismo enológico en la ciudad de Mérida ha sido un elemento central de este año, unido al lanzamiento de la nueva imagen de la bodega y la preparación de nuestro vigésimo aniversario.

En términos de crecimiento, ¿qué objetivos se había marcado para este año y hasta qué punto los has alcanzado?

Este no era un año de crecimiento cuantitativo, sino de proyección de la imagen de prestigio y calidad que nuestra marca tiene desde hace años y en la que queremos profundizar, en ese ámbito durante el año hemos superado nuestras mejores expectativas.

¿Ha influido el reconocimiento del premio en las relaciones con sus proveedores, distribuidores o clientes? ¿De qué forma?

El reconocimiento ha sido muy útil para consolidar la imagen de solidez de Pago los Balancines, además de por la calidad de nuestros vinos, por ser una empresa de prestigio con proyectos empresariales importantes en marcha.

Pedro Mercado, Empresario de Badajoz 2024. / LA CRÓNICA DE BADAJOZ

¿Qué innovaciones o cambios importantes habéis introducido en la bodega durante el último año — ya sea en producción, comercialización o diseño?

Hemos introducido un cambio fundamental, que es el lanzamiento de la nueva imagen y la reorganización de nuestra gama de vinos alrededor de la marca BALANCINES, como elemento identificador de la bodega. Ha sido un trabajo de dos años que se ha materializado en este último y que en los meses venideros irá tendiendo visibilidad en la calle.

En materia de vinos, ¿ha cambiado algo en vuestra estrategia de enoturismo? ¿Han apostado por nuevas actividades para atraer visitantes?

Más que cambiar hemos pisado el acelerador entorno a nuestras ideas de siempre, volcarnos en la calidad y el prestigio de nuestros vinos para atraer a un público especial, que valora la singularidad y vivir experiencias reales, de naturaleza e historia en torno al vino.

Mirando al mercado internacional, ¿han logrado abrir nuevas zonas de exportación o mejorar visibilidad fuera de España tras el premio?

Se están viviendo tiempos complicados en la exportación en nuestro sector, aunque hemos conseguido abrir algún nuevo mercado, se ha notado una cierta ralentización debido al ambiente internacional. Son tiempos para consolidar y esperar, más que para grandes crecimientos en el exterior.

¿Cómo valora el apoyo institucional (local, regional) para vuestro sector y para vuestra bodega en particular? ¿Ha mejorado en este año?

El apoyo institucional es consistente y en este año hemos notado que ha habido mucha receptividad a nuestros nuevos proyectos. Creo que el premio nos ha dado la posibilidad de contar nuestras ideas a más personas en la administración y eso ha ayudado a que haya habido un mayor apoyo. Estamos contentos con la relación institucional que hemos desarrollado en estos último meses.

¿Qué papel juega la sostenibilidad en Pago Los Balancines, y ha intensificado ese compromiso tras el reconocimiento obtenido?

Está en el mismo centro de nuestra razón de ser desde el origen, nuestro lema “Comprometidos con la naturaleza” es una declaración de intenciones muy clara. Somos una bodega ecológica en un viñedo ecológico, convencidos de que nuestro mejor legado será dejar un entorno aún mejor del que recibimos.

En cuanto a recursos humanos: ¿ha crecido el equipo, se han implementado nuevas formaciones, o cambiado la estructura desde que fue premiado?

Hemos incorporado nuevo personal en varias áreas, económica, exportación y enoturismo, para ir apuntalando la empresa de cara a los nuevos retos.

Miras al futuro: ¿cuáles son los proyectos a corto y medio plazo que más ilusión le causan para la bodega?

El 20 aniversario nos ilusiona mucho, porque va a ser la oportunidad de dar a conocer a mucha gente nuestro trabajo con eventos y acciones que iremos contando en los próximos meses. Y por supuesto, nuestro proyecto en Mérida también es algo que nos ilusiona y nos ocupará mucho tiempo estos años.

¿Cómo ha respondido el mercado local extremeño al premio? ¿Ha habido un aumento en el consumo, mayor fidelización, repercusión mediática?

Ha habido sobre todo una clara toma de conciencia de lo que nuestra apuesta por ser una bodega en el primer nivel de calidad nacional e internacional supone para la región. Y este año, esa percepción se ha multiplicado, lo cual ha mejorado nuestra presencia en Extremadura en todos los aspectos.

¿Qué consejo daría a otros empresarios de Extremadura o de bodegas que aspiren a reconocimientos similares?

Que no trabajen pensando en los reconocimientos.

¿Cómo va la cría de mastines?

Va muy bien, es una labor maravillosa que nos da muchas satisfacciones. Es parte fundamental de nuestra labor en la naturaleza.

Finalmente, de cara al segundo año tras el premio, ¿cómo te gustaría que se vea el impacto de este reconocimiento dentro de cuatro o cinco años?

Me bastaría con que sirviese para darnos la oportunidad de profundizar en el reconocimiento a nuestro trabajo, tanto comercialmente como consolidando la imagen de calidad de los vinos de nuestra región fuera de Extremadura.