Consulta qué calles se cortarán este domingo en el Medio Maratón Elvas - Badajoz

Con motivo de la celebración de la 36ª edición del Medio Maratón Elvas – Badajoz, que tendrá lugar el próximo domingo día 16 de noviembre, la FMD y la Policía Local de Badajoz informan sobre los cortes de tráfico en aquellas vías por donde pase la prueba para garantizar la seguridad de los participantes y el correcto funcionamiento y desarrollo de la misma.

La prueba comienza a las 10:30, hora española, desde el Parque da Piedade de Elvas y los cortes de tráfico se realizarán de 11:00 a 13:30. La meta está situada en la avenida de Huelva. Se verán afectadas las siguientes vías:

Avenida de Elvas: el carril derecho desde la frontera de Caya hasta el puente de la Universidad. Se podrá circular por el otro carril.

Glorieta Puente Real: la entrada de vehículos desde el Puente Real y la salida desde la rotonda en dirección Puente Real, que en ambos casos quedaría cortada la carrera, estará regulada por Policía local.

Glorieta Manuel Saavedra Martínez: la entrada de vehículos en la rotonda desde la zona del Guadiana y la salida desde la misma, que en ambos casos quedaría cortada la carrera.

Avda. Adolfo Diaz Ambrona con Avda. de Málaga.

Glorieta Puente de la Universidad: el carril de los corredores y el de la circulación continúan separados por conos.

Cruce de BA-20 con el Paseo Fluvial: No se permite el acceso de vehículos desde el Puente de la Universidad al Paseo Fluvial, estando cortado en dicho paseo el carril que lleva la carrera. Solo se permite la circulación en dirección Puente de la Universidad.

Avda. del Guadiana: Cortado el carril que lleva la carrera, solo se permite la circulación en dirección contraria.

Glorieta de Avda. del Perú con Avda. del Guadiana: No se permite la circulación por el carril de la Avda. del Perú que va en sentido N-V, el de la carrera.

Glorieta de Galicia: No se permite el acceso de vehículos a la Avda. del Perú en dirección N-V, aunque si en sentido Puente Real.

Entrada a vía de servicio de la Avda. Antonio Masa Campos desde Avda. del Perú: No se permite el acceso de vehículos a dicha vía de servicio.

Cruce de BA-20 con Mª Auxiliadora y Avda. Miguel Celdrán.

Cruce de Avda. Miguel Celdrán con Rafael Lucenqui: se obligará a los vehículos que vienen desde la N-V a entrar en Rafael Lucenqui.

Cruce de San Isidro con Francisco Lujan: prohibido el paso en Francisco Luján para impedir la salida a la Avda. Miguel Celdrán. De esta forma, se accederá a la N-V continuando por San Isidro.

Cruce de Avda. Saavedra Palmeiro con Avda. Miguel Celdrán: Solo se permite cruzar la Avda. Miguel Celdrán, cuando no vengan corredores.

Cruce de Avda. Saavedra Palmeiro con San Isidro.

Cruce de Fernando Castón con Díaz Brito: estará cortada entrada a Díaz Brito.

Cruce de Avda. de Santa Marina con Fernando Castón: prohibido el paso en la Avda. de Santa Marina. Los coches que salgan por Fernando Castón pueden continuar hasta la Plaza de Alféreces y salir por República Argentina a la Avda. de Colón.

Avda. de Huelva con Antonio Ayuso Casco: prohibido el paso en la Avda. de Huelva. Los coches podrán salir por Antonio Ayuso Casco en dirección a Avda. de Colón.

Ante la necesidad de trasladar cualquier emergencia al Hospital Universitario de Badajoz los servicios de emergencia podrán utilizar los tres puentes de la ciudad para su traslado, recordando que el puente de la Autonomía no tendrá ninguna limitación al tráfico, independientemente de la que pueda surgir durante el transcurso de la prueba.

Por su parte, el puente de la Universidad tendrá cerrado un carril para la carrera, en concreto el carril de la derecha dirección centro ciudad, pero los otros dos carriles dirección margen derecha de la ciudad estarán abierto; y el puente Real estará cortado a partir de las 11:00, pero se regulará la entrada para casos de emergencias.