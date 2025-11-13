Crimen de la funcionaria de Badajoz: el hijo afirma que vio al padre ensangrentado con el arma y que la tiró al río

Se encontró a su padre en el rellano de la vivienda de la víctima ensangrentado y con un arma blanca, que después arrojó al Guadiana. Es la versión del joven detenido junto a su progenitor por la muerte de la funcionaria de 29 años M. A. S. C., ocurrida en Badajoz pasado 25 de septiembre en un piso del número 54 de la avenida Santa Marina, quien niega su participación en el crimen y en el incendio provocado posteriormente en la casa para borrar huellas. Es más, según su abogado, Jenaro García Fernández, asegura que fue él quien amenazó a su padre con denunciarlo si no se entregaba a la policía y que por eso este último acudió a comisaría horas después de los hechos.

«Mi defendido nunca se ha inculpado, ha sido su padre el que ha cambiado de versión: primero dijo que había sido él y luego acusó al hijo», afirma el letrado. «Me parece muy injusto que mi cliente sea el malo, cuando ha sido el único que nunca ha reconocido su implicación y no tenía motivos para matarla. Si no tienes el móvil del crimen, te falta todo», defiende.

En este sentido, afirma que el joven y la funcionaria no mantenían una relación sentimental y que, hasta ahora, no se ha determinado con exactitud que vinculación les unía. El volcado del teléfono, en opinión del letrado, es que ha demostrado es que había contacto entre ambos, pero esporádico. Aún está pendiente el volcado de los móviles de los dos detenidos.

De momento, al frente del caso está el Juzgado de Instrucción número 2 y no se ha derivado la causa al de Violencia de Género.

Pendiente el cotejo de restos de sangre y biológicos La investigación por el crimen de la funcionaria de Badajoz aún no se ha dado por concluida y se está a la espera de los resultados de pruebas que pueden ser relevantes para el caso. Según ha podido saber este diario, además del volcado del contenido de los teléfonos móviles de los dos detenidos, también se está pendiente de los informes que determinen si los restos de sangre encontrados en los lavabos de los domicilios de padre e hijo, en la avenida de Pardaleras y en el número 54 de la avenida Santa Marina, son compatibles con los de la víctima. Asimismo, tampoco se tienen todavía los resultados de la comparativa de ADN de los indicios, vestigios y restos biológicos recabados por los investigadores de la Policía Científica tanto en el cadáver como en la vivienda de la funcionaria. Preguntado por estas pruebas, el abogado del joven detenido, Jenaro García Fernández, declinó pronunciarse al respecto y confió en que todas diligencias practicadas y la investigación encabezada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Badajoz contribuyan a esclarecer los hechos.

García Fernández señala que el padre y la víctima se conocían de antes, pues el primero acudía con mucha frecuencia al piso de su hijo, que era vecino de enfrente de la funcionaria. La relación paternofilial era «mala», según el abogado, quien apunta a la posibilidad de que el padre pudiera haber actuado de manera premeditada para incriminar a su hijo. «El padre ha tenido acosado al hijo durante mucho tiempo. Lo tenía amenazado y había manifestado en muchas ocasiones que quería que se muriera y que lo tenía que ver en prisión», señala.

El hijo describe que el arma que empuñaba su padre era una especie de «daga, puñal o incluso podría tratarse de un abrecartas o similar». No ha aparecido y el abogado considera «fundamental» que se encuentre para poder determinar «quién fue realmente el que la manejó». En este sentido, avanza que solicitará al juzgado que autorice su búsqueda en el río, porque, además del testimonio del hijo, cuenta con otras «referencias» que le hacen presumir que fue arrojada al Guadiana (la vivienda donde ocurrieron los hechos está a solo unos metros).

«Será difícil encontrarla, porque no sabemos exactamente en qué tramo fue, pero si se localiza, según los expertos, se podrían obtener huellas, pese a estar bajo el agua, porque habrían quedado impregnadas en la sangre», explica.

Padre e hijo continúan en prisión provisional, comunicada y sin fianza investigados por los delitos de homicidio e incendio doloso, medida cautelar que decretó el juzgado. Tras ser puestos a disposición judicial, ambos se acogieron a su derecho a no declarar. Pero el padre, tras el registro de su domicilio la avenida de Pardaleras, solicitó prestar declaración ante el juez. Esta vez negó cualquier implicación en la muerte de la joven funcionaria, con la que dijo desconocer si su hijo mantenía una relación previa y de qué índole, así como su participación en el incendio del piso.

Nueva declaración ante el juez

El hijo aún no ha declarado en sede judicial. Ha contado su testimonio en una larga entrevista mantenida en la cárcel con su letrado, que va a pedir una nueva declaración en sede judicial para que se formalice la versión de su cliente.

Aunque se ha levantado el secreto de las actuaciones, la investigación continúa y, según ha podido saber este diario, se está tomando de nuevo declaración al entorno más cercano del hijo por las «contradicciones» en las que habría podido incurrir algún testigo.

Ya han pasado casi dos meses desde el terrible crimen. Fueron los bomberos los que, tras acudir alertados por un incendio en un cuarto piso del número 54 de la avenida de Santa Marina, hallaron el cadáver de la joven sin vida al abrir la puerta de una de las habitaciones. La víctima presentaba quemaduras en gran parte de su cuerpo y varias heridas de arma blanca. El fuego tenía varios focos y se concentró en dos estancias, aunque el humo afectó a toda la vivienda.

La muerte violenta de la funcionaria causó gran consternación en la ciudad y un profundo dolor entre sus familiares y amigos, que entonces la describieron como una persona llena de vida, muy trabajadora y querida por cuantos la conocían.

Antonio Fernández, portavoz de la familia de la joven, aseguró que la acusación particular hará todo lo que esté en sus manos para que se haga justicia y avanzó que, si hay motivos, solicitarán para el autor o autores del crimen la prisión permanente revisable.