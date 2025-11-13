La Diputación de Badajoz aumenta las subvenciones a escuelas municipales de música de la provincia hasta los 415.000 euros para 2026
Las bases de estas ayudas han sido publicadas en el BOP de este miércoles 12 de noviembre
La Diputación de Badajoz aportará durante el próximo año 2026 un total de 415.000 euros a los pueblos de la provincia menores de 20.000 habitantes que cuenten con escuelas municipales de música. De dicha cantidad, 390.000 euros se destinarán a los municipios y 25.000 a las entidades locales menores. Así lo establecen las bases de la convocatoria de dichas subvenciones, las cuales han sido publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de este miércoles 12 de noviembre.
Las ayudas pretenden contribuir a sufragar los gastos de funcionamiento de las escuelas municipales de música durante el ejercicio 2026. El importe máximo de cada subvención no podrá ser superior a 9.500 euros, ni superar el 90% del total de la cantidad aportada por los ayuntamientos para los gastos de las escuelas musicales.
Mediante esta aportación, el área de Cultura, Deportes y Juventud continúa ofreciendo soporte a los municipios para favorecer la enseñanza y promoción de la música en la provincia, con las escuelas municipales al frente, y en concordancia con su Plan Estratégico Provincial de Dinamización Cultural 2023-2027. De esta manera, se afrontan también otros retos, como el reequilibrio intermunicipal y territorial de los pueblos de la provincia y la lucha contra la despoblación.
Las solicitudes deben ser enviadas a través de la sede electrónica de la Diputación de Badajoz.
