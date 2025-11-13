Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En directo | Sigue la gala de los XV Premios Empresario del Año de Badajoz

La cita cumple cinco lustros reconociendo el trabajo de la empresa pacense

La presidenta de la Asamblea, Blanca Martín, entrega el premio Empresario del Año a Joaquín Pérez Arroyo. / Santiago García Villegas

Jonás Herrera

Badajoz

La Crónica de Badajoz lleva tres lustros promoviendo la creación de riqueza en Badajoz y en la provincia. Este diario celebra hoy su cita anual con los hombres y mujeres de negocios en una gala en la que se entregan sus acreditados galardones.

Es la décimo quinta edición del Premio Empresario de Badajoz y promete ser inolvidable, con la asistencia de 300 invitados.

A partir de las 20.00 horas, el Edificio Ibercaja volverá a ser escenario de los galardones instituidos por La Crónica de Badajoz se entregan en un evento al que asisten las principales autoridades de la región, del Grupo Prensa Ibérica, editor de La Crónica de Badajoz, así como los responsables de la creación de riqueza provincial.

En concreto se entregarán los siguientes premios: Iniciativa Empresarial, Trayectoria, Premio Pyme, Premio Autónomo y Premio Especial.

