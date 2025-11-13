En directo | Sigue la gala de los XV Premios Empresario del Año de Badajoz

La Crónica de Badajoz lleva tres lustros promoviendo la creación de riqueza en Badajoz y en la provincia. Este diario celebra hoy su cita anual con los hombres y mujeres de negocios en una gala en la que se entregan sus acreditados galardones.

Es la décimo quinta edición del Premio Empresario de Badajoz y promete ser inolvidable, con la asistencia de 300 invitados.

A partir de las 20.00 horas, el Edificio Ibercaja volverá a ser escenario de los galardones instituidos por La Crónica de Badajoz se entregan en un evento al que asisten las principales autoridades de la región, del Grupo Prensa Ibérica, editor de La Crónica de Badajoz, así como los responsables de la creación de riqueza provincial.

En concreto se entregarán los siguientes premios: Iniciativa Empresarial, Trayectoria, Premio Pyme, Premio Autónomo y Premio Especial.

Ignacio Gragera, alcalde de Badajoz ha desvelado que detrás de todos los premiados hay algo común, "su alma y su propósito" El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera también ha dedicado unas palabras a los galardonados en la XV Gala Empresario de Badajoz. Como presidente del jurado ha desvelado que una de las claves para elegir a los premiados es el alma de los empresarios. Del mismo modo, ha agradecido a Prensa Ibérica y La Crónica de Badajoz por la organización de estos galardones que ha invitado a seguir convocando año tras año.

Guillermo Santamaría, consejero de Economía: "Estos premios son un referente en el mundo empresarial extremeño" Tras entregar todos los Premios Empresario de Badajoz ha tomado la palabra Guillermo Santamaría, consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital. Ha agradecido a La Crónica de Badajoz por la organización de estos premios, "un referente en el mundo empresarial extremeño", ha dicho. "Los premiados hoy son referentes en el mundo de la empresa de la región", ha señalado mientras que ha dedicado unas palabras a los galardonados. En especial a las mujeres, "el rostro del emprendimiento es de mujer", ha afirmado recordando que "Extremadura avanza gracias a empresarios como los hoy premiados".

Premio Empresario del Año 2025. Joaquín Pérez Arroyo El Premio Empresario del Año es para Joaquín Pérez Arroyo, CEO de Construcciones Joaquín Pérez Arroyo. La presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, ha entregado el premio al propio Joaquín Pérez Arroyo. Sus construcciones se pueden ver por todas partes del mundo, aunque su sede sigue estando en Puebla de la Calzada. Es el responsable de ejecutar la edificación de los hoteles de la cadena Riu y otras muchas infraestructuras a lo largo de todos los continentes. Pérez Arroyo ha agradecido el acompañamiento de su familia y de sus trabajadores que han conseguido junto a él este reconocimiento. "Se necesita mucho trabajo, mucha dedicación y mucha imaginación para lograr los éxitos", ha afirmado.

Premio Trayectoria Empresarial. Manuel Carmona (Mecanización Extremeña) El Premio Trayectoria Empresarial 2025 es para Manuel Carmona, fundador de la empresa pacense Mecanización Extremeña. El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha sido el encargado de entregar a Manuel Carmona el galardón de La Crónica de Badajoz. Carmona ha admitido que nunca se jubilará y ha reconocido que tiene "dos familias", la de sangre y la laboral. Sin ellas, no habría podido llegar a donde está.

Premio Iniciativa Empresarial. Premiado Somomu El Premio Iniciativa Empresarial 2025 es para Somomu, una empresa que se dedica a hacer mochilas de porteo de bebés y sus accesorios que se realizan íntegramente en Extremadura. Guillermo Santamaría, consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, entrega el premio a Pilar Gerona, responsable de Somomu. Gerona ha reconocido que siempre "ha querido pensar en lo grande" aunque siente con orgullo ver cómo lo han logrado. Esta empresaria ha reconocido que el próximo reto que tienen para cumplir es llegar a Estados Unidos.

Premio Autónomo. Carmen García Mena El Premio Autónomo 2025 es para Carmen García Mena. Una empresaria de Campillo de Llerena que gestiona una ferretería y es taxista. Entrega el premio Ainhoa Moll, directora editorial de Prensa Ibérica, y recoge la premiada Carmen García Mena. La premiada ha dicho que no se siente ejemplo como mujer empresaria, porque todos son ejemplos. García Mena ha recordado que solo se llega a todo el trabajo "multiplicando las horas".

Premio PYME. Urbasa El Premio Pyme Empresario de Badajoz 2025 es para Urbasa, la empresa que ha estado detrás de la promoción de uno de los barrios pacenses, Las Vaguadas. Entrega el premio María Ortiz, directora general de Prensa Ibérica en Extremadura, y recoge el premio Vicente Sánchez, presidente de Urbasa. El responsable de esta constructora ha recordado que este premio no es suyo: "Es también de los que estuvieron y de los que están junto a mí". Así, ha recordado que "hay que seguir apostando por Badajoz".

Antonio J. Sánchez Diego Andújar toma las tablas de esta Gala El bailaor Diego Andújar sale al escenario del Edificio Ibercaja acompañado por José Gómez Fefo al cante, Joaquín Muñino al toque y a las palmas Alba Infantes y Raquel Fernández. Tras su intensa actuación ha charlado con Irene Rangel y ha reconocido que "volver a Badajoz, a casa, siempre es un placer".

Premio Especial a título póstumo es para Antonio Masa Godoy Antonio Masa Godoy fue profesor, político, empresario y representante de empresarios. Falleció en agosto y referente del asociacionismo extremeño. Entrega el premio Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica, y lo recogen Antonio Masa Gragera y María Masa Gragera, sus hijos. Antonio Masa Gragera ha agradecido emocionado el reconocimiento a su padre y ha destacado que como hizo su padre la importancia de estar unidos para luchar por el bien común del sector empresarial. Con la misma emoción ha agradecido María Masa Gragera este reconocimiento a quien "dedicó parte de su vida a Extremadura" y ha señalado que más allá de todos los cargos que ostentó a lo largo de su vida fueron sus valores de servicio y compañerismo. También ha recordado el papel de su madre, que "sostuvo a la familia" y que fue parte del éxito del galardonado.