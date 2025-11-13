«Cuando las empresas triunfan, nosotros también lo hacemos»

¿Qué le motiva personalmente a Ibercaja a participar como patrocinadora de los Premios Empresario de Badajoz en su 15ª edición?

Para Ibercaja es un orgullo participar un año más como patrocinador de Los Premios Empresarios de Badajoz. Estos galardones son un reconocimiento a pequeños y medianos empresarios y autónomos que, con su trabajo, contribuyen al progreso de la economía y la sociedad extremeñas. En Ibercaja sabemos bien que detrás de cada empresa, grande o pequeña, y de los autónomos hay una historia de esfuerzo, de sacrificios, de toma de decisiones, a veces duras, que conviven con los momentos más dulces, como es el de estos Premios. Por ello, se trata de unos galardones totalmente necesarios

Ha llevado a cabo recientemente el Plan Estratégico ‘Ahora Ibercaja 2026’ (en referencia al artículo que le menciona). ¿Cómo se alinean los objetivos de ese plan con las necesidades de las empresas extremeñas?

-Recientemente, hemos presentado el Plan ‘Ahora Extremadura’ enmarcado en el Plan Estratégico ‘Ahora Ibercaja 2026’. Se trata de una extensión territorial que refuerza nuestra visión global, adaptada a las particularidades de esta región. Extremadura es una prioridad estratégica para el Banco. Con este Plan «extremeño», con un horizonte temporal de cinco años, queremos consolidarnos como líder en banca minorista en la región y fortalecer nuestra vocación social y territorial a través de Fundación Ibercaja y Fundación CB.

Nuestra ambición se concreta en captar 30.000 nuevos clientes, aumentar en un 40% nuestro volumen de negocio y fortalecer nuestra presencia territorial. Queremos estar más cerca de las personas, las empresas y los sectores productivos que hacen avanzar a Extremadura.

Todo ello con una vocación clara de aportar valor y dar servicio a los extremeños. Actualmente, damos cobertura al 71% de la población extremeña, con una presencia especialmente fuerte en Badajoz (90%) y significativa en Cáceres (40%). El plan contempla seguir ampliando nuestra red y servicios, adaptándonos a las necesidades de cada territorio.

¿Qué tipo de apoyo concreto (financiero, formativo, tecnológico...) ofrece Ibercaja a las pymes locales para ayudarles a afrontar los retos actuales, como la transformación digital o la innovación?

-Efectivamente, las empresas se enfrentan a retos como la innovación, la digitalización, la captación y retención de talento, la optimización financiera… Son retos que abren, al mismo tiempo, grandes oportunidades para las empresas y, en este sentido, es necesario acometer inversiones para abordar los cambios que ayuden a empresas y autónomos a continuar siendo competitivos, crecer y que su negocio se adapte a las exigencias y necesidades actuales de los clientes.

En Ibercaja, creemos que la estabilidad de un sistema financiero se basa en la solidez y dinamismo de sus empresas. Por eso, no solo queremos ser el banco que les proporciona una cuenta o un crédito. Queremos entender su riesgo para acompañarles en su crecimiento. Y queremos que nos sientan cerca, porque cuando las empresas triunfan, nosotros también lo hacemos. Como decimos en Ibercaja, son pymes, empresas y autónomos que nos mueven.

En cuanto a Responsabilidad Social Corporativa, ¿qué iniciativas tiene Ibercaja en Extremadura que van más allá de la pura financiación, y cómo se mide su impacto?

-Somos una entidad bancaria con una permanente vocación y sensibilidad social, que es nuestra razón de ser. Nuestros accionistas son cuatro Fundaciones, una característica diferencial en nuestro sector. Así, Ibercaja destina el 100% de su beneficio a la sociedad, a través de la acción social directa de sus fundaciones accionistas mediante su actividad financiera con impacto territorial, cultural, económico y medioambiental.

Queremos continuar y seguir fortaleciendo esa labor y estar presentes en el día a día de los extremeños. Queremos que Extremadura sea más importante para Ibercaja, y que Ibercaja sea más importante para Extremadura.

¿Cómo ve la competencia con otras entidades financieras, especialmente cuando muchas empresas locales buscan soluciones cada vez más personalizadas? ¿Cuáles considera que son las ventajas competitivas de su entidad para ganarse la confianza de esas empresas?

-Extremadura dispone de un ecosistema financiero casi perfecto. Somos muchas las entidades que competimos con honestidad por dar servicio a los extremeños, sin que exista un liderazgo claro.

Nuestra misión es hacerlo mejor que los demás, y mostrar a los extremeños que somos su mejor opción, dando un servicio cercano y amable, profesional, experto, innovador y muy comprometido, poniendo en valor la singularidad que comentaba anteriormente, que además de nuestra ayuda y servicio global financiero a nuestros clientes, el 100% de nuestro beneficio revierte en la sociedad extremeña, a través de Fundación Ibercaja y de Fundación CB.

La sostenibilidad y la transición energética son temas clave hoy día. ¿De qué manera está incorporando criterios medioambientales en su política de préstamos, inversiones o servicios con clientes empresariales en Extremadura?

-La sostenibilidad en el ámbito financiero no es una opción, sino una necesidad. Hablamos de modelos de financiación que tienen en cuenta no solo la rentabilidad económica, sino también el impacto social, ambiental y de gobernanza. Modelos que se integran en una visión más amplia del progreso. Porque las empresas, las entidades financieras, las administraciones… todos compartimos un mismo desafío: construir un desarrollo que sea duradero, justo y respetuoso con las personas y nuestro entorno.

En este sentido, desde Ibercaja estamos convencidos de que el sector financiero tiene un papel esencial como catalizador de esta transformación. Y queremos asumir esa responsabilidad desde nuestros valores.

Valores que hoy más que nunca son guía y motor de nuestras decisiones: cercanía, autenticidad, vocación e impulso.

Mirando al futuro, ¿cuáles considera que serán los principales desafíos para las empresas de la provincia de Badajoz y para Extremadura, y cómo cree que Ibercaja puede contribuir a superarlos?

-Pues como coinciden normalmente todos los empresarios cuando hablamos con ellos, los principales desafíos a los que se enfrentan la empresa en Extremadura son la escasez de mano de obra cualificada, el exceso de burocracia y normativa, la necesidad de seguir mejorando con su transformación digital o el importante absentismo que a veces sufren, entre otros.

Ibercaja en Extremadura tiene el ambicioso RETO de convertirse en proveedor de referencia de todas las empresas extremeñas, acompañándolas con gestores especializados distribuidos por todas las comarcas ofreciendo soluciones adaptadas sea cual sea el sector, tamaño o la localización.

Apostamos por la cercanía, de persona a persona, pero con la seguridad de contar con el respaldo de un proyecto financiero con una escala suficiente para competir a todos los niveles de innovación y eficacia.

Finalmente, si pudiera dar un mensaje a los empresarios extremeños que están comenzando ahora, ¿qué les aconsejaría para construir negocios sostenibles y competitivos?

-Que estamos aquí para acompañarlos, para crecer juntos. Que Ibercaja no es solo una entidad financiera, sino un aliado comprometido con el futuro de Extremadura. Queremos que cada vez más extremeños confíen en nosotros y contribuir activamente en el desarrollo socioeconómico de la tierra que todos queremos ver progresar.