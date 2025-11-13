En familia

El despacho de Joaquín Pérez Arroyo, premio Empresario de Badajoz 2025, lo preside una imagen que dibuja a la perfección su sentimiento de orgullo hacia quienes lo rodean. Es una foto en la que aparecen tres generaciones: están él, su padre en medio y su hijo. Cuando Joaquín comenzó con su empresa de construcción en Puebla de la Calzada contrató a su padre, que entonces tenía 57 años y mucho oficio, pues había sido albañil. Joaquín tiene además relevo. Uno de sus hijos continúa con su legado y ya lo está acompañando.

La de Joaquín Pérez Arroyo es el paradigma de la empresa familiar, del nexo inquebrantable de los apellidos, del amor incondicional por continuar la labor iniciada e implicar a quienes te dieron la vida y sacaron adelante con su esfuerzo y valentía proyectos con los que han triunfado y que imaginaron con un futuro que trascienda a su propio tiempo. No hay mayor satisfacción para unos padres que un hijo encuentre su sitio en la vida, más aún cuando ese lugar fue forjado a tu imagen y semejanza como empresario. No hay mayor orgullo para un hijo que poder presumir de que el trabajo que realiza da continuidad al esfuerzo con el que su padre o su madre dieron nombre y apellidos a un negocio, que no se va a perder mientras siga al frente.

Galardones de los Premios Empresario de Badajoz. / ANDRÉS RODRIGUEZ

Carmen García Mena lo puede contar en primera persona. Es taxista en Campillo de Llerena porque antes lo fueron su padre y su abuelo. Carmen García Mena recibirá el Premio Autónomo 2025. Regenta además un almacén de construcción porque sus hermanos se quedaron con los camiones y ella siguió con su padre detrás del mostrador. Ambos decidieron ampliarlo con una ferretería. Se reconoce «padrera» y tiene a su padre siempre presente. Estaría muy orgulloso de lo que ha conseguido y de todo lo que aprendió de él.

Como orgullosos están los padres de quienes han continuado con Urbasa, Urbanizadora Badajoz, empresa de la que surgió el barrio de Las Vaguadas hace poco más de medio siglo. Los hijos de aquellos que creyeron en su potencial son hoy quienes siguen haciéndolo crecer con promociones que se venden antes de estar terminadas. Urbasa recogerá el Premio PYME.

Orgulloso está Manolo Carmona de su empresa, Mecanización Extremeña, y de todos los trabajadores que han estado dentro y a su lado para conseguir llegar hasta donde ha llegado. Los considera su familia, como lo es la propia, porque lo son y por lo que representan. Manolo Carmona, a sus 81 años recién cumplidos, recibirá el Premio a la Trayectoria Empresarial.

Con una trayectoria corta, aunque repleta de posibilidades y un futuro brillante, Pilar Gerona es el Premio Iniciativa Empresarial por Somomu, las mochilas de porteo para bebés que se venden por todo el mundo y no dejan de expandirse. Estados Unidos es su próxima meta. También Pilar tiene a su familia asida a sus logros. Cuenta que cuando ven algunas de sus mochilas le mandan fotos, sobre todo su madre, que no duda en demostrar su orgullo por el talento de su hija recompensado.

Cuando a Antonio Masa hijo se le pide que defina a su padre, Antonio Masa Godoy (Premio Especial a título póstumo) lo primero que se le viene es expresar lo familiar que era, cuánto le gustaba reunir con su mujer a sus hijos a la mesa, en el campo, en Navidad, para salir a comer y disfrutar del tiempo compartido. Su biografía es su patrimonio.

Una edición más, y van quince, La Crónica de Badajoz reconoce el trabajo, el riesgo, el afán, el compromiso, la iniciativa, la fortaleza, la heroicidad, la valentía y la fuerza de empresarios de esta provincia. Muchos empezaron de cero. No pocos engrandecieron su herencia. Todos trabajaron por dejar el mejor de los legados. Empresarios que son lo que son por los que le precedieron, por los que les siguieron y, sobre todo, por quienes tienen a su lado, acompañándolos, apoyándolos en los buenos momentos y en los menos buenos, con la comprensión y el cariño de quienes están siempre cerca.

*Ascensión Romasanta es la directora de La Crónica de Badajoz