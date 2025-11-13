El Gévora recibe a uno de los candidatos al ascenso

El Municipal de Gévora recibe durante la próxima jornada de Tercera Federación a uno de los grandes candidatos a lograr el ascenso directo. El Don Benito visita este domingo a las 16:15 el feudo pedáneo para medirse a un Gévora que atraviesa una amplia racha de buenos resultados.

Los hombres de Martín Fernández acumulan cinco jornadas consecutivas sin perder, aunque bien es cierto que solo han logrado sumar los tres puntos en su duelo en el campo del Calamonte. A pesar de ello, los verdinegros crecen cada jornada y han competido de tú a tú ante equipos destinados a ocupar la parte alta de la tabla.

Un claro ejemplo de ello son las dos últimas jornadas disputadas por la entidad gevoreña ante Azuaga y Santa Amalia. Los de la Campiña Sur consiguieron remontar el tanto inicial de Josito gracias a dos zarpazos, pero cuando todo indicaba que se llevarían la victoria, Liberal empató el encuentro para arañar un punto. El modus operandi fue muy similar en Santa Amalia. Los verdiblancos se pusieron por delante con un gol en propia meta de Álvaro Perera, pero en el minuto 79 volvió a aparecer Liberal para igualar la contienda y seguir contribuyendo en la positiva racha de los suyos.

La tarea no será sencilla el domingo. El Gévora tendrá delante a un Don Benito que se sitúa en la segunda posición de la tabla clasificatoria con 21 puntos, a dos del Jaraíz.

Tras un verano muy productivo, en el que se completó una plantilla hecha para pelear por el primer puesto, el conjunto calabazón comenzó la temporada con una sorprendente derrota en el Emilio Macarro de Montijo. El aviso surtió efecto y desde ese momento los rojiblancos no han perdido ningún encuentro más, encadenando tres victorias consecutivas.

En su último compromiso, el equipo que entrena José Carlos Prieto se impuso en el Vicente Sanz al Calamonte por 2-0. Un tanto de Rubén Sánchez en el minuto 16 y otro de Copete en el 47 fueron suficientes para sumar tres nuevos puntos.

Precisamente Nando Copete será uno de los jugadores que los hombres de Martín Fernández deberán atar en corto. El delantero se unió al Don Benito el pasado verano tras su paso por el Coria y desde su llegada acumula un total de siete tantos. Otro de los fichajes relevantes del mercado rojiblanco, Higor Rocha, suma cinco dianas, por lo que la zaga verdinegra deberá andarse con ojo ante el potencial ofensivo de los calabazones.