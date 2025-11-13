Impulso, estabilidad y visión de futuro

No hay futuro sin trabajo colectivo. Sin escucha y compromiso. Sin gestiones valientes y sin un clima propicio para la inversión y para el trabajo serio de profesionales y empresarios.

Hoy celebramos la XV edición de los Premios Empresario de Badajoz, un reconocimiento al talento de quienes confían en Extremadura como escenario para sus proyectos. Este galardón nos recuerda que el crecimiento de una tierra nunca es fruto del azar, sino de la suma de voluntades y de la determinación de quienes creen en ella. Nuestra región ofrece confianza, estabilidad y un claro horizonte de crecimiento y esperanza.

Desde la Junta de Extremadura hemos impulsado un cambio tranquilo que combina innovación, ambición y un marco institucional adecuado. Ese cambio se traduce en simplificación de trámites, en una fiscalidad pensada para favorecer la iniciativa empresarial y en un acompañamiento decidido a quienes apuestan por arriesgar y crear empleo. El rumbo ha sido claro ofreciendo certezas y confianza a quienes sostienen la economía real.

Y los resultados empiezan a notarse. Entre enero y agosto de este año se constituyeron en Extremadura 935 sociedades mercantiles, lo que muestra un ecosistema emprendedor más vivo que nunca. Las políticas activas de empleo están funcionando: se ha reducido el paro en 7.326 personas en el último año y nuestra comunidad lidera la caída del desempleo en España.

Estos datos no son números fríos, detrás de cada sociedad mercantil creada hay una historia de entusiasmo. Detrás de cada empleo nuevo hay un proyecto vital, una familia que respira con más tranquilidad, un joven que encuentra motivos para quedarse en su tierra. La economía se mide en cifras, pero se vive, se desarrolla y se ancla en personas.

El esfuerzo por sostener un crecimiento equilibrado también se refleja en las cuentas públicas. Por primera vez en dos décadas, la deuda regional comienza a descender mientras aumenta la inversión productiva.

En el ámbito exterior, Extremadura está demostrando su fuerza. Nuestras exportaciones rozan los 2.300 millones de euros en los primeros siete meses de 2025, un aumento del 13,7% frente al 1,4% nacional, marcando un máximo histórico. No es un dato aislado, es la prueba de que nuestros productos tienen calidad, de que nuestros empresarios saben abrirse camino y de que esta tierra puede competir en cualquier mercado del mundo.

La actividad industrial mantiene el pulso y, además, se ha convertido en el sector de atracción de inversión extranjera directa. En el primer semestre del año, hemos captado 21,2 millones de euros, doce veces más que el periodo 2020-2024, en un entorno donde la llegada a España ha caído un 60% en el último año. Asimismo, los servicios privados siguen creciendo, aumentando su facturación más de un 3% hasta julio, tras ser la segunda región con mayor subida en julio,confirmando la diversificación de nuestra economía.

El turismo también aporta buenas noticias. Entre enero y agosto recibimos 1.430.000 viajeros, y los establecimientos extrahoteleros alojaron a 473.000 visitantes, un 10,5% más. Cada turista que nos visita descubre un paisaje maravilloso, una gastronomía sin comparación posible y un patrimonio único. El turismo no solo genera riqueza, también proyecta una imagen de Extremadura abierta, orgullosa de lo que tiene y ofrece.

Otros indicadores refuerzan nuestra tendencia. La compraventa de viviendas creció un 28% en junio, siendo nuestra región la que lideró la subida, las matriculaciones de turismos un 26%, las de vehículos industriales un 5,3% y la confianza empresarial subió un 4,8% en el tercer trimestre. En el transporte, el aeropuerto de Badajoz aumentó un 23,9% sus pasajeros en agosto y el número de vuelos se elevó un 73%. Son señales de una región que se mueve, que crece y que transmite seguridad a quienes están apostando por ella.

Pero más allá de los datos, lo importante es nuestro mensaje. Extremadura tiene impulso, tiene estabilidad y tiene visión de futuro. Creer en Extremadura es creer en nosotros mismos, en nuestra potencialidad, en estar juntos. Esta región ha demostrado su capacidad para superar desafíos y transformar deudas históricas en oportunidades. Hemos vivido momentos difíciles, pero aquí seguimos, más fuertes y con más convicciones que nunca. Somos una tierra de gente trabajadora y creativa, que avanza y que no renuncia a sus raíces.

Los empresarios premiados encarnan esa filosofía. Representan la osadía de invertir, la decisión de innovar y el compromiso de generar empleo. Cada uno de sus proyectos es una celebración en nuestra tierra, una demostración de que el éxito se construye aquí, paso a paso, con esfuerzo y con mirada.

Estos galardones son también una invitación a seguir creyendo en Extremadura. Una tierra que ofrece oportunidades a quienes quieren instalarse en ella. En esta XV edición de los Premios Empresario de Badajoz celebramos la audacia y la visión de quienes transforman ideas en proyectos y proyectos en realidades. Extremadura es hoy una comunidad reconocida por su talento emprendedor, por su capacidad de adaptación y por la firmeza con la que se está desarrollando.

Sigamos trabajando juntos, con valores y convicciones. Estamos seguros de que el éxito empresarial es la mejor garantía de prosperidad para todas y todos. ¿Quién se suma a la próxima etapa de crecimiento de Extremadura?

*María Guardiola es presidenta de la Junta de Extremadura