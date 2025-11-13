'In vain', la icónica obra de Haas, se presenta en el Ciclo de Música Actual de Badajoz

La Joven Orquesta Nacional de España (JONDE), dirigida por Jordi Francés y acompañada por integrantes de la formación vienesa KlangforumWien, presentarán este domingo ‘In vain’, una obra icónica del repertorio contemporáneo del siglo XXI del austriaco Georg Friedrich Haas. El concierto, incluido en la programación del XVII Ciclo de Música Actual de Badajoz, se celebrará en el teatro López de Ayala, a las 20.00 horas, con la asistencia del propio compositor.

Hass es el autor vivo más influyente en la música contemporánea actual y compositor residente de esta temporada del Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM). Escrita en el año 2000 para 24 instrumentos, ‘In vain’ es difícil de describir por las potentes sensaciones que produce. El crítico Alex Ross escribió en la revista The New Yorker sobre ella: “'In vain' es una obra maestra que transforma la sala de concierto en el lugar de un misterio estremecedor”.

El compositor austriaco Georg Friedrich Haas. / Harald Hoffmann

Se trata de una obra de referencia que se recomienda experimentar en vivo por su audaz tratamiento del espectralismo, el uso dramático de la luz en la sala y su capacidad para transformar la percepción del tiempo y del espacio sonoro. Hay pasajes especialmente intensos de la obra que se ejecutan en oscuridad total.

Haas es un compositor adscrito a la corriente de música espectral. La crítica lo considera un artista vinculado tanto con la tradición austriaca de la música orquestal de gran envergadura como con la exploración de las vanguardias experimentales francesa y americana de la segunda mitad de siglo XX y sus obras han sido programadas en los más importantes festivales de Europa.

La JONDE pertenece al Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música y en sus más de 40 años de existencia ha sido dirigida por los más importantes directores y ha estado presente en los auditorios y festivales internacionales más destacados. Además, ha desarrollado numerosos proyectos complementarios a su actividad principal.

Por su parte, KlangforumWien es una de las mejores orquestas de cámara de música contemporánea del mundo. Desde su fundación por Beat Furrer en 1985, ha recibido un gran número de premios y distinciones. Asimismo, ha presentado alrededor de 600 estrenos mundiales de obras de compositores de cuatro continentes.

Esta orquesta de cámara cuenta además con una extensa discografía de más de 90 lanzamientos, presentándose en las más importantes salas de conciertos y ópera, así como en los principales festivales de música de Europa, América y Asia.

El Ciclo de Música Actual, que organiza la Sociedad Filarmónica de Badajoz en coproducción con el CNDM, ha invitado al concierto a cerca de 300 alumnos de escuelas, bandas y conservatorios de Extremadura y Sevilla.

Las entradas para este concierto tienen un precio de 5 euros y se encuentran a la venta en la taquilla y en la web del teatro López de Ayala.