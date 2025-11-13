El objetivo es aprovechar todo el potencial del aloe no solo para cosmética, sino para consumo y disfrutar de sus efectos beneficiosos para piel, aparato digestivo y sistema inmunológico. La marca se consolida día a día gracias a un ingente trabajo de I+D y la aceptación del público de las virtudes de su gama de productos.

¿Cómo surgió la idea de fundar La Vendita y por qué decidieron centrarse en el aloe vera ecológico?

Primero fue el aloe vera y después vino La Vendita. Llegamos al aloe vera por necesidad, para solventar nuestros problemas digestivos. Después de que nos fuera tan bien a nivel personal decidimos tener nuestros cultivos y después pusimos en marcha el proyecto global de La Vendita.

¿Qué retos encontró usted al iniciar un cultivo como el aloe vera, que no resulta tan sencillo como puede parecer?

El hecho de ser ecológico ya tiene limitaciones. De hecho, hemos tenido bastantes incidencias de plagas. Lo habitual de un cultivo es que tenga frutos, pero en este caso es lo que se consume es la hoja de la planta. Entre que es ecológico y que no es un producto habitual ha sido difícil encontrar los productos que nos funcionen. En casa los ciudadanos tienen sus plantas de aloe vera y piensan que la planta es dura y no necesita de cuidados, pero esa hoja que tienen en casa no sirve en un proceso industrial, porque son estrechas y no tienen suficiente gel.

¿Podría explicar en qué consiste el ‘sello extremeño’ y cómo ha influido en la identidad de su producto?

Por deformación profesional para nosotros Extremadura es agricultura. Las horas de sol que tenemos en esta zona nos permiten tener aloe vera todo el año. El plus que nosotros le damos es transformar también aquí esas materias que la tierra nos permite cultivar.

¿Cuáles son los principales criterios de sostenibilidad que aplican en su producción (agua, energía, insumos, etcétera.)?

Los aplicamos a todos los niveles. Ahorra agua utilizando agua de lluvia, utilizamos energía solar, biomasa... El hecho de ser ecológico implica ese cuidado de los recursos, especialmente del suelo, no usar pesticidas y encontrar un equilibrio. También trabajamos mucho con microorganismos.

¿Cómo organizan el cultivo y la transformación para garantizar que la hoja se corta y se procesa en el mismo día? ¿Cuáles son los pasos clave?

Funcionamos con turnos de trabajo y empezamos a cortar el aloe vera muy temprano. Nuestra fábrica es pequeña y no necesitamos mucho volumen de hoja, lo que implicaría acumularla. Tras cortar la hoja y pelarla, todos los procesos están muy automatizados.

¿Qué ventajas aporta tener la plantación y la fábrica tan próximas en términos de calidad, frescura y huella de carbono?

La huella de carbono es mínima, pues no tenemos que transportar la hoja lejos. El aloe vera es sensible a los cambios de temperatura y podría sufrir mucho en el transporte. En nuestro caso, la trazabilidad y el control de la hoja son totales.

En cuanto al agua: ¿qué papel juega la recogida de agua de lluvia en su proceso?

Utilizamos el agua de lluvia para el riego de las plantas, aunque no toda procede de la lluvia directamente ya que la planta requiere más agua que la que recogemos. Pero nosotros la aprovechamos por completo. Además, tenemos sensores en el suelo para ajustar la cantidad de agua que aportamos y disponemos de malla antihierbas que reduce la evaporación.

¿Cuál es su enfoque en cuanto al uso de energías renovables y calefacción —por ejemplo, placas solares, biomasa— y qué impacto tiene en los costes y en la producción?

Aquí sucede algo parecido a lo anterior, pero con la biomasa, ajustamos el consumo todo lo posible. Si el invierno no es muy frío prácticamente no la utilizamos. El objetivo es no llegara una temperatura mínima que perjudicaría al cultivo, pero si la climatología es favorable no es necesario encender la caldera. La biomasa que utilizamos también es de la zona, en concreto huesos de aceitunas de las almazaras cercanas. También disponemos de placas solares para la energía de la fábrica.

¿Cómo eligen ustedes las variedades de aloe vera? ¿Existen diferencias claras en propiedades nutricionales, textura o sabor entre ellas?

La variedad que nosotros cultivamos es la Barbadensis Miller. La variedad es lo que proporciona las propiedades terapéutica, que después preservamos con un buen manejo del cultivo y de la hoja cortada. Cuando comenzamos visitamos distintas explotaciones para seleccionar el material de cultivo. Ahora nos autoabastecemos con los hijuelos que generan las plantas madre que tenemos.

En relación con el producto final: ofrecen jugo con pulpa y sin pulpa. ¿A qué tipo de consumidor está orientado cada uno? ¿Qué preferencias encuentran más habitualmente?

Quien no conoce el aloe vera suele empezar a consumirlo sin pulpa. Hay personas a las que le resulta extraño el aloe vera para beber y por eso prefieren empezar sin pulpa. También influye el motivo por el que han decidido tomarlo, pues quienes desean regular el tránsito intestinal suelen preferirlo con pulpa. Además, me gustaría comentar que no solo tenemos el jugo, tenemos también productos cosméticos que hemos desarrollado desde cero y una gama de infusiones con Aloe vera

¿Cómo trabajan la labor de educación al consumidor sobre los beneficios del aloe vera para la salud, más allá de su uso cosmético? ¿Qué barreras han encontrado en ese aspecto?

Solemos hacerlo a través de redes sociales y organizamos eventos en puntos de venta de cara al consumidor, donde preparamos charlas con nutricionistas y catas del producto.

En términos de comercialización: ¿cómo ha sido la aceptación hasta ahora en Extremadura y en España en general? ¿Observan diferencias entre regiones?

Es un proceso lento, pero estamos en el camino correcto. Hay más consumo en núcleos de población grandes, donde existe mayor densidad de población, por tanto tenemos más consumo en ciudades como Madrid, Barcelona o Zaragoza. Además, los productos ecológicos despierta mayor interés en determinadas zonas de España.