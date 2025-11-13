La lluvia no frena el dulce estreno de la nueva sede de La Crónica de Badajoz

Los bollos de leche de La Cubana han sido los primeros en inaugurar la nueva sede de La Crónica de Badajoz. Aún no eran las cinco y ya había gente entrando a refugiarse de la lluvia, con el paraguas en una mano y un bollo recién espolvoreado en la otra. El estreno no ha tenido grandes protocolos ni alfombras secas —el día no acompañaba—, pero sí algo más acogedor: puertas abiertas, café caliente y la curiosidad de ver cómo es por dentro la nueva casa del periódico en plena Plaza de España.

Dentro, la atmósfera ha sido cálida, con los azucareros antiguos de La Cubana pasando de mano en mano mientras los asistentes se sacudían el agua del abrigo. Algunos miraban las portadas enmarcadas, otros se asomaban discretamente a la redacción y muchos simplemente disfrutaban del ambiente. Ha sido un estreno íntimo, cercano, muy de Badajoz.

Y aunque la sede se estrena, el periódico ya se conoce. Entre los primeros asistentes en llegar ha estado Yolanda Broncano, acompañada de sus nietos Mateo y Manuel, que no perdían de vista los bollos. Mateo ha repetido dos veces. Su abuela ha contado que lleva “por lo menos cinco o seis años” leyendo La Crónica cada día. «Todos los días. Es más, en mi trabajo lo traen… Me encanta y nunca me la pierdo», ha contado mientras repartía servilletas a los pequeños.

Y es que los dos niños son el futuro. Aquellos que leerán y se informarán del día a día de su ciudad a través de este medio. Eso pretende hacerles entender Yolanda. La importancia de conocer la actualidad y leer. "Les enseño que deben hacerlo desde pequeños. Esto les aporta muchísimo, incluso en la redacción", ha dicho.

Mateo come un bollo de leche durante la inauguración de la sede de La Crónica en la plaza de España. / Andrés Rodríguez

Javier Moll: “Un periódico pegado a su ciudad”

El primero en tomar la palabra ha sido Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica. En su discurso, ha subrayado que abrir la redacción en un punto tan simbólico no es casual. Desde los ventanales se ve la Catedral, a unos pasos está el ayuntamiento y, alrededor, se encuentra el mismo casco antiguo al que el diario lleva 20 años mirando con lupa informativa. La nueva casa está, literalmente, donde pasan las cosas.

Moll ha recordado que el editor “no es quien decide qué se cuenta y qué no”, sino quien garantiza que los periodistas tengan medios, respaldo y libertad para trabajar con rigor. Y ha defendido el valor del periodismo de proximidad, ese que se hace escuchando al vecino, saliendo a la calle y mirando la ciudad a la altura de sus habitantes.

También ha hablado del futuro: recursos, tecnología y una sede concebida para ser un espacio abierto, accesible, un lugar al que cualquiera puede entrar para informarse, preguntar o recoger su ejemplar diario. La Crónica, ha dicho, “es ya parte del alma de esta ciudad”.

Un soneto dedicado

Entre las autoridades que han acudido al estreno, han estado el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera; el delegado del Gobierno, José Luis Quintana; el portavoz de la Asamblea de Extremadura, José Ángel Sánchez; el presidente de la Asociación Contra el Cáncer, Miguel Ángel Mendiano, y concejales municipales, además de vecinos y lectores habituales.

Gragera ha destacado el valor de este diario como uno que hace “periodismo desde el barro, desde el territorio”, ese que se hace con botas en la calle. Ha agradecido la apuesta por el casco histórico y, en tono más distendido, ha celebrado el detalle más comentado de la tarde: «Gracias por haber traído un trocito de la identidad de Badajoz a través de los bollos de leche de La Cubana».

Quintana, por su parte, ha recordado que La Crónica salió por primera vez en 2002, y desde entonces ha sido “testigo y narrador de la vida de nuestra tierra”. Y ha dejado un mensaje más rotundos: «Defender el buen periodismo es también defender la democracia».

La directora de La Crónica, Ascensión Martínez Romansanta, ha puesto el broche final a la inauguración leyendo un soneto dedicado del atleta pacense Lolo Unión, figura queridísima en la ciudad y lector fiel del periódico. Los versos hablaban de Badajoz, del castillo, de las almenas y de cómo La Crónica “se mete en nuestras venas”.