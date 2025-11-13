Mandel Motor presenta el estilo y la potencia BMW con dos propuestas para los asistentes

La gala de los Premios Empresario de Badajoz tiene cada edición un coche oficial. En esta ocasión son dos las propuestas que Mandel Motor hace a los profesionales de los negocios presentes y que estarán esta noche a disposición de todos los asistentes a la entrega de galardones.

BMW X2 - Paquete M

El BMW X2 con paquete M combina el diseño deportivo característico de la línea M con la versatilidad de un SUV compacto. Su estética destaca por los paragolpes específicos M, las llantas de aleación exclusivas y los detalles aerodinámicos que refuerzan su carácter dinámico. En el interior, el acabado M incluye asientos deportivos, volante multifunción en cuero M y materiales de alta calidad que transmiten deportividad y precisión.

El X2 ofrece una conducción ágil y segura gracias a su tracción inteligente y a la puesta a punto deportiva de la suspensión, manteniendo el confort y la eficiencia propios de BMW.

BMW X3. / Daniel Kraus

BMW X3

El BMW X3 es un SUV de tamaño medio que combina espacio, eficiencia y tecnología avanzada. Su diseño exterior equilibra elegancia y robustez, mientras que el interior ofrece un ambiente refinado, con acabados de alta calidad y un alto nivel de equipamiento.

El modelo incorpora las últimas innovaciones en conectividad, asistencia a la conducción y motorizaciones eficientes, tanto diésel como gasolina, disponibles con tracción total BMW xDrive.

En marzo se presentará el nuevo BMW iX3, una versión totalmente eléctrica que marcará el comienzo de una nueva etapa para la marca, con mejoras en autonomía, diseño y tecnología. n