El mejor jamón del mundo protagoniza la velada empresarial

El mejor jamón del mundo para los asistentes a los Premios Empresario de Badajoz en su 15 edición. Autoridades, empresarios e invitados a la entrega de galardones serán agasajados con jamones de la empresa de Castuera ‘Ibérico del Brillante’, que atesora siete prestigiosos Premios Espiga, dos de oro y cinco de plata específicos para los jamones con Denominación de Origen Dehesa de Extremadura.

Para la ocasión, se han escogido dos piezas de jamón de cebo de campo madurado durante más de tres años de forma artesana en las bodegas de ‘Ibérico del Brillante’. Se trata de un selecto producto procedente de cerdos alimentados de forma natural con pastos, hierbas y piensos naturales. Entre otras características destaca un buqué característico, así como un abundante veteado que nos revela la excelente infiltración de grasa en la carne.

Tradición y excelencia son las notas características de unos jamones con personalidad, que cristalizan en unos productos identificables y perfectos para cualquier acontecimiento familiar o empresarial.

La empresa dispone de dos webs para hacer los pedidos on line www.ibericodelbrillante.com y www.jamonia.com. Además, en Madrid, en las calles Ayala y Doctor Ezquerdo cuenta con dos establecimientos especializados, convertidos en referentes del producto ibérico de calidad en todo el país.