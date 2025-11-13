«El premio me dio suerte, reconocimiento y ser la representante de Melody»

.¿Cómo comenzó su camino en el mundo del emprendimiento? ¿Qué le motivó a dar el paso de convertirse en autónoma?

Siempre he tenido en la cabeza que soy ‘madre soltera’ y madre joven, con la presencia permanente de mi hijo para motivarme, impulsarse y ser un poco más. El mundo del espectáculo llegó en 2009 a mi vida. Desde entonces he seguido formándome. Soy tan apasionada de mi trabajo que me planteo dar un paso más a cada momento. Me invento cosas constantemente para poder progresar y darle un extra a mi trabajo y también a mi hogar. Nunca considero que está todo realizado y me gusta investigar.

En sus primeros días como autónoma, ¿cuál fue el mayor reto que tuvo que afrontar y cómo consiguió superarlo?

Lo más difícil fue entender a las distintas administraciones. Inicialmente, te dan la posibilidad de tener una cuota muy baja, pero no llegara a entender cómo cada tres meses tienes que pagar según tu facturación un dineral. No sabes cómo administrarlo. Iniciarme en el mundo del emprendimiento y de la empresa me costó mucho entender todas las pautas para solventar económicamente mi empresa.

¿Qué cree que ha sido lo que más le ha ayudado a crecer profesionalmente hasta alcanzar el reconocimiento que hoy tiene?

Por estar presenten en un acto empresarial y de coworking conseguí uno de mis más importantes trabajos. Una de las visibilidades más grandes que me ha dado como persona y como empresaria ha sido mi pertenencia a distintas asociaciones de empresarios y dar a mi trabajo presencia y hacerlo bien.

¿Qué ha supuesto para usted recibir el Premio Autónomo de La Crónica de Badajoz?

Fue un impulso empresarial y político muy grande. No fui consciente de ello hasta que recibí el premio. Fue todo un orgullo porque se me concedía desde mi provincia y mi comunidad. Ese día me acompañaba Carmen Cortés, una de las grandes empresarias de Extremadura y me alabó muchísimo la importancia del galardón. Comprendí entonces su trascendencia. Hablando ese día con políticos y empresarios me di cuenta del bueno momento que estaba atravesando. Ese día regresaba de un largo viaje y estaba agotada. El recibir el Premio Autónomo de La Crónica de Badajoz ha supuesto que este año lo haya pasado recibiendo halagos vaya donde vaya.

¿Considera que este reconocimiento ha tenido un impacto en su vida personal y profesional?

Sí, sin duda.

¿Ha habido personas —familia, compañeros o mentores— que hayan sido claves en este camino?

Sí, ha habido un gran apoyo familiar. Cuando comenzó mi trabajo dejaba a un niño de ocho años que tuvo que ser atendido. También he tenido un gran apoyo empresarial, así como de mis compañeros. En el mundo del espectáculo tiramos mucho unos de otros. Una de las mejores marcas que tengo en mi parcela es poder colaborar con todos mis compañeros y tener ‘coopetencias’ con ellos y no competencia. Cuando me preguntan quién es mi competencia yo digo que no la tengo.

¿Cómo describiría el funcionamiento actual de su negocio? ¿Qué productos o servicios ofrece y qué lo diferencia de otros en el sector?

Una de las cosas más importantes de este último año ha sido ser representante de Melody, una referente a nivel nacional y encargada de representar a España en Eurovisión. Sobre todo me sirvió para conocer un poco más a mi empresa y a mi persona y forma de trabajar. El Premio Autónomo me dio suerte. Coincidió con la presidenta de la Junta, María Guardiola, en un evento de la Junta y le dije el gran recorrido que tuve desde entonces. El premio me dio un impulso empresarial tan fuerte, no solo a nivel comunitario sino a nivel nacional. Ha sido un extra muy grande.

¿Qué estrategias de gestión, innovación o comunicación le han dado mejores resultados?

En mi trabajo la estrategia la marca el mundo de las redes sociales y plataformas digitales, que es donde puedo dar a conocer mi trabajo. Ahora todo se registra y una foto o un vídeo venden muchísimo. Un evento bien realizado vende mucho más que cualquier otra cosa.

¿Ha tenido momentos de crisis o de duda en este camino? ¿Cómo los afrontó?

Sí, muchos. En el mundo del espectáculo además de representar artistas haces producciones. Y ahí te la estás jugando enormemente. He tenido una producción este año que ha tenido la más alta repercusión en prensa, pero económicamente no ha sido todo lo rentable que quisiera.

Si pudiera volver atrás al inicio de su andadura, ¿qué consejo se daría a sí misma?

Lo importante es que siga sin tener miedo. Me lo digo continuamente. No hay que dar por hecho todo. Me gestiono y mejoro para dar el mejor servicio a mis clientes. Nunca le tengo miedo a poder realizar algo. Nunca digo que no a nada.

¿Dónde le gustaría ver su negocio dentro de cinco años?

Soy miembro de los Latin Grammy. En noviembre me voy a Las Vegas a la entrega de los Grammy Latinos. Este año he recibido un premio a una de mis canciones en los Premios Latinos de Madrid. Me voy a Miami, que es la cuna de industria, la producción y espectáculo en breve y desde allí pienso que en España lo tenemos todo. Estoy muy bien ubicada y me gusta trabajar en nuestro país. ¡España es tan grande y hay tanto que descubrir!

¿Tiene en mente nuevos proyectos o iniciativas que le gustaría poner en marcha próximamente?

Sí, acabo de presentar la asociación Empresas Con Sonrisas, que pretende dar una calidad al ambiente laboral. Es un proyecto muy personal. Otro proyecto es Sonica Stage para eventos corporativos y privados, que ha nacido hace unos meses.

¿Qué cree que aporta su trabajo a la comunidad local de Almendralejo y a Extremadura en general?

Creo que profesionalidad, visibilidad, y un seguimiento continuo al evento que se contrata a través de Eme de Música. Intentamos mimar mucho al cliente para tener un evento de éxito.

¿Qué es lo que le inspira y le da fuerza en los días más difíciles?

El querer aportar más a mi hogar y a mi familia. Mi hijo es ya mayor de edad, pero siempre miro su cara para ser mucho más grande. Siempre que consigo algo eso me inspira a seguir adelante.

¿Hay algún libro, experiencia o persona que haya marcado especialmente su trayectoria profesional?

El hecho de ser miembro de los Latin Grammy me hizo saber que mi trabajo se estaba realizando bien. También el pertenecer a la Academia de la Música de España. Haber convertido a Sara Gutiérrez en marca personal y profesional es un punto extra. Tengo artistas que llevan trabajando conmigo 16 años.