Los Premios Empresario de Badajoz celebran tres lustros de andadura

Tres lustros promoviendo la creación de riqueza en Badajoz y provincia. La Crónica de Badajoz celebra hoy su cita anual con los hombres y mujeres de negocios con una gala en la que se entregan sus acreditados galardones. La décimo quinta edición del Premio Empresario de Badajoz promete ser inolvidable, con la asistencia de 300 invitados.

Hoy a partir de las 20.00 horas, en el Edificio Ibercaja los galardones instituidos por La Crónica de Badajoz se entregan en un evento al que asisten las principales autoridades de la región, del Grupo Prensa Ibérica, editor de La Crónica de Badajoz, así como los responsables de la creación de riqueza provincial.

La presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín Delgado (que clausura el acto) ; el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera; y el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, son las autoridades que subirán al estrado para celebrar estos quince años de Premio Empresario de Badajoz.

El bailaor extremeño Diego Andújar desgranará su arte en el escenario del edificio Ibercaja.

Por parte de Prensa Ibérica, asistirán su presidente, Javier Moll; Arantza Sarasola, vicepresidenta; Ainhoa Moll, directora editorial; Sergi Guillot, director general; y Felipe de Lucas, consejero delegado de la división comercial, entre otros.

La velada, que será presentada por la periodista de La Crónica de Badajoz, Irene Rangel, se ha convertido en el encuentro empresarial anual de referencia de Badajoz. En esta edición cuenta con el patrocinio de Ibercaja y la colaboración Philip Morris Spain, Junta de Extremadura, Ayuntamiento de Badajoz y Aquanex.

Los Premios Empresario de Badajoz son un excelente soporte comercial, que cuenta con el apoyo de marcas de prestigio. Este edición Mandel Motor aporta los coches oficiales de la gala. Se trata de dos modelos excepcionales, el BMW X2 Paquete M y el BMW X3.

Esta edición de los Premios Empresario de Badajoz cuenta con el patrocinio de Ibercaja y la colaboración Philip Morris Spain, Junta de Extremadura, Ayuntamiento de Badajoz y Aquanex.

Un año más Arteserena se encarga de suministrar los quesos que degustarán los invitados: Cremositos del Zújar y Totar del Zújar Asentada.

Los premiados jamones ibéricos de Ibérico del Brillante también serán protagonistas del vino de honor. Para esta ocasión se han escogido perniles de jamón de cebo de campo con tres años de maduración.

Para brindar nada mejor que los vinos de Bodegas Martínez Paiva: Paiva Envejecido 10 Meses y Paiva Cayetana 2024. Caldos exquisitos que están considerados en la cima de la vitivinicultura extremeña.

Finalmente, los invitados brindarán con Bonaval Extrem Brut, de Bodegas López Morenas y recibirán a la salida del edificio Ibercaja una botella de Bonaval Brut Nature para disfrutar cuando quieran de este cava extremeño.

El bailaor extremeño Diego Andújar desgranará su arte en el escenario del edificio Ibercaja. Nacido en Badajoz en el año 2000, creció entre compases y taconeos en la escuela de su madre, la reconocida bailaora y maestra Pilar Andújar. Aunque el flamenco formaba parte de su vida cotidiana, su vocación surgió de manera natural, hasta que, con solo diez años, subió por primera vez a un escenario y descubrió que su lugar estaba sobre las tablas. Su formación artística comenzó en su tierra natal y continuó en Madrid, donde se tituló con mención de honor en la primera promoción de Baile Flamenco del Conservatorio Profesional de Danza ‘Fortea’. Desde entonces, ha desarrollado una prometedora carrera que lo ha llevado a crear su propio espectáculo, a participar en giras internacionales por países como Alemania, Finlandia o China, y a formar parte del elenco del musical Malinche, de Nacho Cano.

Con un baile honesto, visceral y profundamente ligado a su identidad, Diego Andújar representa a una nueva generación de artistas extremeños que llevan el flamenco por el mundo con orgullo. Influenciado por un universo sonoro que abarca desde La Paquera de Jerez hasta Freddie Mercury, su arte se caracteriza por la autenticidad y la emoción. Aunque se considera aún en proceso de aprendizaje, su estilo ya deja entrever un sello propio, marcado por la verdad y la entrega. «Simplemente soy yo, Diego», dice él mismo, convencido de que el mejor camino hacia la madurez artística es seguir bailando desde el corazón.

Los profesionales reconocidos este año son: Joaquín Pérez Arroyo (Empresario del Año de Badajoz 2025), Somomu (Iniciativa Empresarial), Manuel Carmona (Trayectoria), Urbasa (Premio Pyme), Carmen García (Premio Autónomo), y Antonio Masa Godoy (Premio Especial a Título Póstumo).

Las galas de los Premios Empresario de Badajoz se caracterizan por su solemnidad y agilidad, pues combinan la entrega de reconocimientos y los discursos de las más altas instituciones con actuaciones musicales.

Un jurado independiente

El éxito de los galardones a lo largo de estos quince años reside en la solvencia de un jurado compuesto por expertos, que decide en total libertad y que está presidido por el alcalde de Badajoz Ignacio Gragera. En esta 15 edición han decidido junto a él sobre el cerca de medio centenar de candidaturas la directora de La Crónica de Badajoz, Ascensión Martínez Romasanta, la empresaria Gema Correa, Manuel Guerrero (Creex), Candelaria Carrera (ATA), Miguel Ángel Mendiano (Avante), Roberto Ledesma (Ibercaja), Francisco Piñero (Electrocash, Premio Empresario), Antonio Mayorgas (director comercial de La Crónica de Badajoz), Eduardo Muriel (Ciem) y Javier Jiménez Tejada (Ajex).

Sus historias

Joaquín Pérez Arroyo es un constructor de Puebla de la Calzada cuya empresa homónima ha puesto en marcha proyectos decisivos para el desarrollo regional desde 1991. Somomu es una joven empresa fruto del talento de Pilar Gerona y Natalia Martínez, especializada en mochilas para llevar bebés de forma ergonómica. Manuel Carmona, al frente de Mecanización Extremeña, es todo un clásico del mundo empresarial pacense con más de medio siglo de trayectoria especializada en proyectos de decoración e interiorismo. Urbasa, la constructora responsable del crecimiento de Las Vaguadas en Badajoz se pone en valor como pyme. Carmen García, taxista, ferretera y al frente de una empresa de material de construcción recibe el premio Autónomo. Finalmente, Antonio Masa Godoy, quien fuera fundador y presidente de Coeba y Creex recibe a título póstumo el premio Especial, no sometido a deliberación del jurado.