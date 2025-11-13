«Solo puedes llegar antes, pero entre todos podemos llegar más lejos»

¿Cómo recuerda el momento en el que decidió viajar hasta Valencia para ayudar a los afectados por la dana?

Sentí un impulso a ver por la televisión cómo había quedado la zona afectada: todo lleno de barro, gente llorando y que lo había perdido todo. Sobre todo me movió verlos que estaban desamparados. Me vi en la necesidad de echar un cable como sea. De esta manera surgió el primer viaje, porque al final hice tres a Valencia. En el primero me fui con un amigo en un todoterreno para sacar vehículos de los garajes y que no se viera afectada la estructura del edificio. Se puso en contacto un amigo que iba a ir a Valencia a sacar coches con la ayuda de una asociación de todoterrenos nacional.

¿Qué fue lo que más le impactó al llegar a la zona afectada?

Sobre todo ver a la gente desamparada y que no sabía cómo actuar porque desconocía lo que le estaba sucediendo. Estaban acostumbrados a que el río se desbordara pero no de esa manera. Muchos estaban desorientados y sin saber por dónde empezar. No tenían referentes ni gente con experiencia.

¿Cómo se siente ahora que no se han depurado responsabilidades y aún hay zonas por recuperar?

Me siento defraudado con estos gobiernos, tanto a nivel nacional como autonómico porque no se preparan para ciertas cosas. Ahora Valencia tiene una experiencia que otras comunidades no tienen. Lo suyo sería es que si ya sabe cómo actuar por desgracia busquen especialistas que a las demás comunidades autónomas las preparen para situaciones similares.

En situaciones de emergencia como esta, ¿qué cree que pesa más: la preparación técnica o la voluntad de ayudar?

Voluntad para ayudar tiene todo el mundo, pero también es cierto que tenemos que estar preparados técnicamente para estas situaciones. Los españoles somos muy solidarios y por mucha voluntad que haya si no sabes hacerlo es entorpecer la labor de quien sí. Tenía formación en transporte de mercancías y sabía cómo manejarlas; así como en servicio de limpieza. Tenía claro que lo primero que había que quitar eran los vehículos, para después quitar el barro. Como ejemplo diré que estaban esperando al perito del seguro a retirar el coche, sin caer en que había miles de coches en esa misma situación.

¿Se encontró con alguna dificultad personal o emocional durante esos días de colaboración?

Sí. Recuerdo a unos policías que me pidieron por favor que colocara un precinto porque no tenían tiempo de acotar zonas de apartamiento para que se pudieran aparcar vehículos. Vi a una señora con la mirada perdida que se me echó a llorar porque me comentó que su marido había fallecido ahogado en el garaje.

¿Qué le transmitieron las personas a las que pudo ayudar directamente?

Mucho cariño y me ofrecían sus casas para quedarme a dormir y comer. Allí también se repartía comida para los voluntarios en los campamentos, pero muchos vecinos nos ofrecían la suya propia porque le estábamos ayudando a salir de un grave problema. Compartían lo poco que les quedaba.

Desde su experiencia, ¿cómo valora la respuesta social y ciudadana ante catástrofes como la dana?

Los españoles somos muy solidarios. Enseguida ayudamos a quien tiene una dificultad.

Recibir el Premio Especial de La Crónica de Badajoz ha sido un reconocimiento a su entrega. ¿Qué significado tiene para usted este galardón?

Para mí fue bastante. No me esperaba que me reconociesen esa labor, que hice de forma voluntaria y porque me vi en la necesidad. A todos nos gusta que nos reconozcan el trabajo realizado.

¿Cree que este tipo de premios contribuyen a visibilizar la importancia del voluntariado y la solidaridad?

Sí, es bueno que los ciudadanos vean que se reconoce una ayuda a los demás.

¿Qué mensaje le gustaría trasladar a los ciudadanos de Badajoz, especialmente a los más jóvenes, sobre la importancia de implicarse en ayudar a los demás?

Quisiera transmitir a los jóvenes que hay que ser solidarios, que hay que colaborar, ayudar y que entre todos se hace más que uno solo. Solo puedes llegar antes, pero entre todos podemos llegar más lejos. Por eso a mis hijos les digo que tienen que ayudar en todo lo posible.

Después de esta experiencia, ¿se plantea seguir vinculado de alguna manera al voluntariado o a iniciativas de ayuda en situaciones de emergencia?

Por mi situación laborar es complicado, pues me dedico al transporte internacional. Pero si hay que echar una mano puntualmente en algo allí estoy el primero.