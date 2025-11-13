«Queremos que el talento joven se quede y que el que se fue encuentre razones para volver»

Los Premios Empresario de Badajoz de La Crónica de Badajoz reconocen el esfuerzo y la innovación del tejido productivo provincial. ¿Qué papel considera que juegan estos galardones en la promoción y visibilidad del empresariado pacense?

Cualquier reconocimiento, galardón o premio es siempre de agradecer. Primero porque venga de quien venga es una forma de reconocer el trabajo y la labor que hace uno. Y segundo porque los premios incentivan para seguir trabajando e intentando mejorar en el día a día. En este caso, que los galardones los entreguen un medio de comunicación, cabecera en Badajoz, y también en la provincia, hace que esa puesta en valor tenga más sentido para los empresarios. Estos premios no solo visibilizan su labor, sino que refuerzan el compromiso colectivo entre instituciones, medios y empresas para seguir avanzando juntos. Hay muchas empresas en la provincia que juegan un papel fundamental en el tejido empresarial y ese papel es desconocido por diferentes circunstancias. Este tipo de premios ayudan a que los conozcamos y les reconozcamos su papel.

La Diputación de Badajoz ha mostrado en los últimos años un firme compromiso con el desarrollo económico local. ¿Qué líneas de apoyo o programas destacaría en este momento como los más eficaces para impulsar la actividad empresarial en la provincia?

Nuestra prioridad es consolidar un modelo económico sostenible que genere empleo estable y de calidad en todo el territorio. Ese compromiso no solo se mantiene, sino que se refuerza con nuevas estrategias adaptadas a los retos actuales. De hecho, contamos con un área exclusiva de Formación y Capacitación para el Empleo, que tiene como objetivo, entre otros, llevar a cabo políticas y acciones de capacitación para el empleo y emprendimiento, enfocadas en ser una de las mejores herramientas para generar oportunidades en el mundo rural. Con el objetivo de llegar a toda la provincia con estas políticas y diversificar las acciones, la Diputación cuenta con los 19 Centros Integrales de Desarrollo (CID), espacios destinados a personas emprendedoras y empresas durante su período inicial de actividad con el fin de ayudarles a arrancar.

De forma complementaria, tenemos la Red de Agentes de Empleo y Desarrollo Local (AEDL), con el que se ofrece ese asesoramiento y asistencia técnica en material de creación de nuevas iniciativas empresariales, la modernización y la mejora de la competitividad de las empresas.

Y paralelamente, se llevan a cabo programas, especialmente dirigidas a las pymes, con las que darles un impulso y ayudarles al proceso de digitalización para hacerles más competitivos. Destacaría tres.

Una de ellas el programa Acelera Pyme Rural, con el que se pretende llevar a cabo esa digitalización de las pequeñas y medianas empresas y autónomos del mundo rural a través de oficinas físicas y virtuales. Se les ayuda a hacer un diagnóstico de digitalización de la empresa y se aplican herramientas digitales adecuadas. El reto demográfico y la despoblación rural afectan especialmente a las pequeñas localidades.

También se encuentra el programa LOCALCIR, de Promoción del emprendimiento y la innovación de empresas en economía circular, impulsado con otras entidades, para fomentar la economía verde/circular, abriendo una vía de modernización y competitividad.

Y tercero son las ayudas al emprendimiento joven, que se lanzaron este año para aquellos menores de 36 años que quieran crear o consolidar sus proyectos empresariales.

Con todos ellos buscamos que ninguna idea emprendedora se frene por falta de apoyo técnico, financiero o formativo.

¿Cómo contribuye la Diputación de Badajoz a fomentar el emprendimiento en los municipios más pequeños y a generar oportunidades en el medio rural?

Precisamente, es el principal objetivo de la Diputación de Badajoz: el de generar oportunidades en el mundo rural haciendo frente a la despoblación. Por ello, todas las acciones y políticas que se llevan a cabo desde todas las áreas van enfocadas en lo mismo.

Hay acciones concretas que he comentado antes, pero también hay que tener en cuenta el aspecto de la formación. Y para ello la Diputación dispone de programas, como el Laboratorio Audiovisual Social Commerce o la Formación en Competencias digitales, para formar a los emprendedores.

Además, de las acciones concretas que podamos llevar a cabo para fomentar el emprendimiento, trabajamos para que los municipios rurales dispongan de infraestructuras, conectividad y servicios que hagan viable emprender y vivir en ellos con las mismas oportunidades que en las ciudades. El reto demográfico se combate con proyectos reales, empleo local y confianza en el potencial de nuestros pueblos.

La digitalización y la sostenibilidad son ejes clave del desarrollo actual. ¿De qué manera se está ayudando desde la institución a que las empresas de la provincia avancen en estos ámbitos?

La digitalización y la sostenibilidad son dos de los pilares centrales de la política de desarrollo económico provincial y de los presupuestos provinciales del 2026. Queremos dar un impulso a la digitalización empresarial porque el tejido empresarial extremeño será más fuerte y competitivo si está digitalizado.

Ese apoyo hacia la digitalización y la sostenibilidad se está llevando a cabo a través de las oficinas Acelera PYME Rural, los laboratorios Audiovisual Social Commerce, de convenios con la Cámara de Comercio y MicroBank, del programa LOCALCIR, a través de la Oficina de Proyectos Europeos y Transición Ecológica o de las subvenciones para la Reactivación Económica Local.

La Diputación de Badajoz actúa como catalizadora de ese cambio, acompañando a cada empresa en su transformación.

El talento joven es esencial para el futuro del tejido económico. ¿Qué iniciativas se están promoviendo para apoyar a los jóvenes emprendedores y evitar la fuga de talento hacia otras regiones?

Evidentemente, los jóvenes son el futuro del mundo rural extremeño, pero también son el presente. Y trabajamos para que sepan que pueden desarrollar su proyecto de vida en sus municipios sin necesidad de irse a otras regiones, y que para eso trabajamos desde la Diputación de Badajoz.

Con ese objetivo, se llevan a cabo acciones y programas como las subvenciones para iniciativas empresariales, las ferias Talento Joven, la formación con el Plan de Acción, para retener y atraer talento, demostrando que en nuestros pueblos hay futuro, innovación y calidad de vida.

Incluso llevamos a cabo iniciativas con otras instituciones para complementar ese objetivo de retención, como las becas Unirural con la Universidad de Extremadura y la Diputación de Badajoz, dando oportunidad a los que acaban sus estudios universitarios de poder hacer prácticas en una empresa.

Queremos que el talento joven se quede y que el que se fue encuentre razones para volver.

La colaboración público-privada suele ser un motor de crecimiento. ¿Qué ejemplos destacaría de sinergias exitosas entre la Diputación y el sector empresarial pacense?

Esa colaboración público-privada suele ser también un motor de innovación o sostenibilidad para provincia. Y existen varias iniciativas de empresas extremeñas con la Diputación de Badajoz.

Un ejemplo claro es la colaboración con Nestlé (planta de Aquarel) y CEDER la Siberia para potenciar la conservación, investigación y promoción de la Reserva de la Biosfera de la Siberia. También se puede poner de ejemplo el proyecto LOCALCIR para la promoción de la economía circular o los convenios con los bancos. Ejemplo es el MicroBAnk para microcréditos a emprendedores o el de Caja Rural de Extremadura y Cajalmendralejo que, con el apoyo de la Diputación de Badajoz, han propiciado que hay cajeros automáticos en municipios pequeños que se quedaron sin entidad bancaria.

Estos acuerdos demuestran que el desarrollo sostenible se construye desde la confianza mutua entre instituciones y empresas.

Mirando al futuro, ¿cuáles son los principales objetivos de la Diputación de Badajoz para seguir impulsando el desarrollo económico y empresarial en los próximos años?

-Hay un objetivo general para la Diputación de Badajoz y es garantizar el equilibrio territorial en la provincia, que tanto el mundo rural como el urbano ofrezcan las mismas oportunidades.Y para ello la Diputación pretende que la provincia y sus empresas sean más competitivas, están más conectadas, sean más diversas, sostenibles y adaptadas al siglo XXI.

Y las acciones a llevar a cabo vienen recogidas en la II Estrategia de Desarrollo Sostenible y 2024/2027 y la Agenda Urbana 2024.Queremos una provincia que avance unida, innovadora, verde y con futuro para todos.