Silvia González: "Que vaya en las listas a la Asamblea empodera a Badajoz y al PSOE local"

La portavoz socialista, Silvia González, concurre a las elecciones del 21 de diciembre en el décimo puesto de la lista del PSOE por la provincia de Badajoz. Esto lo dio a conocer este miércoles Manuel Mejías, el secretario de Organización del PSOE, en una rueda de prensa ofrecida en Mérida. Uno de los aspectos que sorprendió fue la renovación de un 75% de los nombres. Una de las incorporaciones fue la de la concejala pacense.

Silvia González toma esta decisión del secretario general del partido en la región, Miguel Ángel Gallardo, como un honor por poder "representar al PSOE de Badajoz y a la propia ciudad en la Asamblea de Extremadura", según ha explicado a este medio en la mañana de este jueves.

Su compromiso, Badajoz

Eso sí, la edil socialista asevera que su "compromiso no cambia. Sigue siendo Badajoz". Esa es su "prioridad absoluta" y el posible nuevo cargo en el parlamento extremeño "una responsabilidad complementaria" que le enriquece "como persona" y la refuerza en el sentido de servicio público que siempre ha tenido muy marcado.

Además, González adelanta que seguirá trabajando cada día con "el mismo objetivo, que la ciudad avance, que lleguen las inversiones que está perdiendo". Lo asegura porque dice que la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, está "dando la espalda a Badajoz" y con su puesto dentro de las listas socialistas acerca a la ciudad y sus gentes a la Asamblea. "Si yo estoy dentro me permitirá defenderla directamente en el ámbito autonómico que es donde se deciden las cuestiones que afectan a nuestro día a día", ha expresado.

"No hay incompatibilidad"

Ante las preguntas sobre cómo podrá compaginar los dos cargos, la socialista asegura que "no hay incompatibilidad" entre ellos y según explica cree que será algo positivo: "Creo que incluso es un guiño a la agrupación y empodera al PSOE de Badajoz, nos da voz, nos hace luchar por esta ciudad en otros foros, nos aporta visibilidad y nos permitirá mostrar a la gente que luchamos por la ciudad".

Asimismo, especifica que la intención del partido es "ir a por todas luchando siempre por la ciudad", aunque descarta la posibilidad de convertirse en una de las consejeras si el PSOE lograse alcanzar la victoria en los comicios: "Reitero que mi prioridad es y será Badajoz. Nunca voy a dejar de luchar por la ciudad y por su gente", afirma. Por su profesión, Silvia González podría estar adscrita a la comisión de Educación, pero adelanta que es algo que no le corresponde decidirlo, sino que "corresponde a nuestro secretario general regional, Miguel Ángel Gallardo".