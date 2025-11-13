Tradición y carácter en cada copa: los vinos de Martínez Paiva brillan

Las prestigiosas Bodegas Martínez Paiva suministran los vinos que esta noche disfrutarán las autoridades e invitados a la gala de los XV Premios Empresario de Badajoz. En concreto los hombres y mujeres de negocios conocerán las excelencias del Paiva Envejecido 10 Meses 2023 y el Paiva Cayetana , dos vinos monovarietales elaborados con mimo en esta empresa familiar.

El Paiva Envejecido 10 Meses 2023 se elabora con uva Tempranillo procedente de viñedos propios de dos décadas de antigüedad. El vino reposa dos días para un trasiego a una combinación de barricas de roble francés, americano y´húngaro, donde permanece 10 meses, tras lo cual reposa en botella otros seis meses. Presenta un color rojo pico, con matices violeta, así como aromas a minerales balsámicos, frutas, frutos secos y chocolate. Se recomienda tomar con carnes rojas y patés.

Por su parte, Paiva Cayetana 2024 se elabora con la variedad Cayetana, en este caso procedente de viñedos con más de 40 años. Tras su fermentación permaneció un mes en contacto directo con sus lías finas.

Presenta un color limpio y brillante, amarillo limón con tonos verdes. En nariz muestra aromas a frutas tropicales, blancas y cítricos en armonía con aromas vegetales que le dan frescura. Potente en boca y redondo, con un buen equilibrio entre frescura y acidez. Está recomendado para tomar con pescados, carnes blancas, quesos nuevos y foie.

Bodegas Martínez Paiva es una empresa familiar con una tradición de más de cinco generaciones en el cultivo de la vid y la elaboración de vinos de calidad en Extremadura. Son pioneros en la introducción de técnicas de cultivo y varietales en la zona de Tierra de Barros.

Los vinos de Bodegas Martínez Paiva se elaboran a partir de uvas seleccionadas en nuestros propios viñedos, permitiéndonos controlar y garantizar el proceso de elaboración desde la cepa a la botella, y así otorgarles personalidad propia.