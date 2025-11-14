La Diputación de Badajoz pide asesoramiento a un catedrático para garantizar la legalidad en la elección de puestos directivos

La presidenta de la Diputación de Badajoz, la socialista Raquel del Puerto, quiere asegurarse de que la reorganización de áreas que quiere acometer en la institución provincial, con los consiguientes cambios en puestos directivos, sea absolutamente legal y para garantizar que es así, no solo ha pedido un informe de la secretaría general, que no era preceptivo, sino que ha solicitado asesoramiento externo a un catedrático, según ha desvelado este jueves.

Raquel del Puerto sucedió a Miguel Ángel Gallardo tras su dimisión para incorporarse a la Asamblea de Extremadura.

Del Puerto no quiere polémicas en torno al nombramiento de los puestos directivos, como las que ya se han vivido en la diputación y que, en su opinión, tanto están dañando la imagen de la institución. Hoy se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), la paralización del procedimiento de provisión de seis puestos de directores de áreas, que se habían iniciado el 8 de julio, un mes después de su toma de posesión (7 de junio). Las personas que ocupan estos puestos están en comisión de servicio.

Pero la intención de la presidenta es reorganizar todas las áreas, con una nueva estructura que considera que debe ser más eficaz y ágil. De las 9 áreas actuales pasarán a 11. De ahí que, según ha explicado esta mañana, han tenido que paralizar estos seis procedimientos. Decisión para la que han pedido asesoramiento externo.

El único cese que confirma la presidenta es el de Julián Expósito como director del área de Presidencia, que ocupa "temporalmente" José Carlos Cobos, que parece haberse convertido en su mano derecha y que también ostenta la dirección del área de Fomento.

¿Qué procesos se interrumpen?

Los puestos de director cuyo procedimiento de provisión acaba de interrumpir la diputación son los del área de Políticas Sociales y Cooperación Internacional al Desarrollo, la de Cooperación Municipal, la de Economía, Compras y Patrimonio, la de Recursos Humanos y Régimen Interior, la de Transición Ecológica y la de Cultura, Deportes y Juventud.

Del Puerto ha comenzado su intervención defendiendo que su equipo de gobierno aboga "por la transparencia, el diálogo y por la escucha y por contar y explicar las cosas para evitar posibles malinterpretaciones".

La presidenta ya anunció que estaba trabajando en la reorganización de las áreas de la diputación para ampliar sus funciones "y con el fin de agilizar y mejorar la gestión". Hoy ha insistido en que este proceso es "lo más normal y lo más habitual cuando alguien coge el mando de una administración pública".

Ha explicado que en el pasado pleno de la corporación provincial celebrado en octubre se aprobó esa nueva reorganización de la estructura orgánica de la diputación. Las nuevas once áreas son Presidencia y Relaciones Institucionales; Cooperación Municipal y Atención a Alcaldes y Alcaldesas; Economía Sostenible; Contratación Estratégica y Patrimonio; Empleados Públicos, Seguridad y Salud en el Trabajo; Innovación y Administración Digital; Infraestructuras, Movilidad y Ordenación del Territorio; Formación y Capacitación para el Empleo; Desarrollo Rural, Reto Demográfico y Turismo; Sostenibilidad Ambiental, Energía y Territorio Verde; Identidad Cultural, Deporte y Juventud; Bienestar Social y Cooperación Internacional e Igualdad.

Todo esto ha explicado para señalar que dentro del marco de esta reorganización administrativa se ha decidido finalizar el procedimiento de provisión de los puestos directivos de todas las áreas, para garantizar "la plena adecuación entre la estructura actual y los perfiles profesionales previstos". Ha comparecido porque precisamente hoy se publicaban en el BOP las resoluciones que dan por terminada la provisión de seis de estas plazas (son nueve en total). La presidenta ha querido dejar claro que esta medida responde a "razones estrictamente organizativas y jurídicas" que derivan de la nueva estructura que quiere llevar a cabo, por si alguien tuviese la mejor duda. Una medida que además se enmarca "plenamente en la legalidad vigente, cuenta con los informes legales correspondientes y en el ejercicio de la potestad organizativa" que le corresponde.

Además, ha comentado que estos puestos directivos (que no plazas), por su naturaleza, se rigen por criterios de adecuación técnica y funcional "a las necesidades de cada momento", lo que permite ajustar sus procedimientos de provisión cuando cambia la organización, como ha ocurrido ahora.

A partir de ahora, se iniciará un nuevo procedimiento para ocupar estos puestos directivos acorde al nuevo modelo organizativo. Según ha explicado Cobos, no son de libre designación, sino que son puestos intermedios entre la función pública y la política, de manera que tienen que cumplir requisitos: ser funcionarios del grupo A1 o con contrato laboral de alta dirección. No hay fecha para este proceso, según ha señalado Raquel del Puerto. Entre tanto, seguirán los que ahora están ocupando los puestos de dirección.