Equipo de Investigación Tecnológica de la Guardia Civil de Badajoz: "Los delincuentes están aprendiendo a usar la IA"

El Equipo de Investigación Tecnológica (Edite) de la Guardia Civil de Badajoz, encuadrado dentro del departamento de Policía Judicial, ve aumentar notablemente el número de casos relacionados con estafas y delitos cometidos a través de la red. “Nuestra misión es investigar los delitos que se sirven de las nuevas tecnologías para su comisión”, explica Javier Pérez, miembro de este equipo.

Tres agentes especializados conforman esta unidad que cada día realizan labores de investigación en la red, prestan apoyo a otros grupos de la Guardia Civil y realiza charlas de prevención en colegios y asociaciones para promover la seguridad digital.

Según Pérez, las estafas online son el delito más habitual. “Es el rey de los hechos delictivos en Internet”, asegura. Este tipo de fraudes se han multiplicado especialmente tras la pandemia y adoptan formas cada vez más sofisticadas: desde el clásico SMS o correos electrónicos falsos hasta webs bancarias clonadas. “El problema es que los delincuentes utilizan técnicas de ingeniería social para manipularnos y que hagamos lo que ellos quieren: dar una contraseña, pulsar un enlace o facilitar un código”, aclara.

¿Qué hay que hacer si nos estafan?

Cuando alguien sospecha que ha sido engañado, el protocolo es claro. Lo primero es conservar toda la información que poseamos y denunciar cuanto antes. “No hay que borrar conversaciones ni bloquear perfiles, porque eso elimina pruebas", recuerda Pérez. También recomienda avisar al banco en caso de robo de datos o fraude con tarjetas. “La prisa y el miedo son malos aliados en seguridad digital”, advierte.

El perfil de la víctima, asegura, no tiene edad ni nivel educativo concreto. “Hemos tenido desde empresarios con experiencia financiera hasta personas sin formación digital” menciona. Los fraudes más comunes en la actualidad están relacionados con inversiones en criptomonedas o plataformas de ‘trading’, donde “se entra con la premisa de ganar mucho dinero fácil y en poco tiempo” y los delitos se incrementan. “Nosotros trabajamos normalmente a través de denuncias”, afirma Pérez. On-red es la sede electrónica de la Dirección General de la Guardia Civil para presentar denuncias de forma telemática. Es necesario usar la firma electrónica.

La venta y el acceso a los datos personales es otra de las cuestiones que trata el equipo Edite. “Son hechos bastante complejos y cuando se roban bases de datos no se suelen ser pequeñas, sino suelen ser a entidades grandes”, explica. “Hace unos días se conoció que accedieron a la base de datos del Banco ING, hablamos de entidades que recopilan un montón de datos que luego se utilizan para la comisión de hechos delictivos”, detalla el miembro de la Guardia Civil.

Unidad de Investigación Tecnológica de la Guardia Civil en Badajoz / Santi García

Preocupación por los menores

Los delitos contra menores a través de Internet es otra de las preocupaciones. En los últimos años han aumentado los casos y las víctimas cada vez son más jóvenes. “Hemos llegado a tener el caso de una víctima de 10 años. Intercambió imágenes y hay dos personas identificadas como autores. Una de ellas le indicaba qué es lo que tenía que hacer paso a paso”, cuenta Pérez. Las redes sociales, las aplicaciones de mensajería y los videojuegos se han convertido en los escenarios más habituales en este tipo de delitos.

“Hoy en día casi todos los delitos dejan rastro digital”, sostiene Pérez.

De cara al futuro, el agente reconoce que el uso de la Inteligencia Artificial (IA) está cambiando la forma de actuar de los ciberdelincuentes. “Antes, por ejemplo, se detectaban correos falsos por las faltas de ortografía. Ahora ya no. Los delincuentes están aprendiendo a usar la IA”, alerta Pérez. Ante ese reto, la Guardia Civil refuerza su formación y promueve la educación digital, con iniciativas como la ‘Ciberliga’, un proyecto educativo para estudiantes que busca concienciar sobre los riesgos de la red.

“Cada vez más delitos tienen un componente tecnológico. Por eso decimos que el trabajo del Edite hoy es más importante que nunca”, concluye Pérez.