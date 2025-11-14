La gripe aviar se cuela en la cesta de la compra de Badajoz: La docena, a más de cuatro euros

Comprar una docena de huevos en el supermercado de confianza cada vez duele más en el bolsillo de todos los pacenses. En seis meses, su precio medio ha subido hasta un euro. En la actualidad, la incidencia de la fiebre aviar y las restricciones en las explotaciones están provocando una reducción en la producción. Negocios de la zona y restaurantes coinciden en esta nueva realidad que se lleva viviendo durante los últimos años.

Pequeños comercios y grandes supermercados

Los comercios de barrio de la ciudad se encuentran ante la encrucijada de perder clientes si el precio de los huevos da un cambio brusco en sus locales. Fani, dueña del pequeño comercio ‘Ankora MiniMarket’, trata de mantener los precios aunque sus márgenes se reduzcan. “Los vendo a 3,20 euros, igual que siempre. Aunque me cuesten más, prefiero no subirlos para que la gente no lo note”, reconoce.

Carmen, dependienta en Granja el Cruce, explica que la docena de huevos “ya supera los 4,20 euros”. “Se ha notado la subida. Hace un año no llegaba a los tres euros. Ahora, los que compraban los grandes se llevan los medianos” cuenta desde el mostrador. Por su parte, los huevos de categoría M cuestan 2,99 euros en Granja el Cruce.

En las principales grandes superficies de Badajoz también se percibe la subida. La docena de huevos camperos ronda actualmente entre los 3 y 4,50 euros, según el tamaño y tipo de cría. Los huevos medianos (categoría M) se sitúan en torno a los 3 euros, mientras que los de mayor tamaño (L/XL) alcanzan precios más altos. En versiones más ecológicas, el coste supera los cuatro euros por docena, reflejando la tendencia generalizada al alza en todos los formatos.

La subida del precio de los huevos representa una tendencia en la cesta de la compra, marcada por la inflación y la incertidumbre en el sector agroalimentario. Mientras los productores intentan recuperarse del golpe de la gripe aviar, los consumidores continúan afrontando el encarecimiento de un alimento básico en el día a día.

El impacto en los hogares

Entre los vecinos y clientes es un tema de conversación recurrente. La escalada del coste del alimento está obligando a ajustar las cestas de la compra constantemente.

José Luis, vecino y cliente de las tiendas del centro la ciudad, asegura que el encarecimiento “se nota mucho. Yo compro en la misma cantidad porque hago muchos huevos duros, es una proteína buena y barata… o lo era”, comenta. Además, critica que las medidas por la gripe aviar hayan encarecido más el producto. “Mi hermano tiene gallinas y las ha tenido que encerrar. No sé si esa política beneficia o perjudica, pero el bolsillo lo nota”, declara.

En los hogares desfavorecidos lo notan aún más. Emilia vive con sus dos hijos y una nieta y cuenta con pocos recursos económicos. “Antes las docenas costaban uno y pico y ahora valen tres euros o más. Con mi paga de viuda no llego a final de mes. Los huevos, las patatas… todo carísimo. Ahora compro menos, lo que voy pudiendo”, lamenta.

Manuela, otra vecina del Casco Antiguo, lo resume con ironía. “Vamos a tener que poner un corral con gallinas cada uno. Antes compraba una docena a 2,60 euros y ahora está a tres o más. A partir de ahora compraré la mitad”, confiesa.

Un problema para la hostelería

En los bares, el encarecimiento tiene una doble vertiente. La factura del establecimiento a la hora comprar estos ingredientes, y, por consecuencia, el precio que debe pagar el cliente por los platos. Pepe Cano, encargado de Luzia Cocina & Bar en pleno Casco Antiguo, confiesa que “si me suben los precios de algo tengo que reflejarlo en la carta incrementándolos también”.

Joaquín Bas, al frente de Los Castúos, en el centro, asegura que la docena de huevos “ha pasado de dos euros a casi cuatro en un año, una burrada. Ha subido el doble”. Y va más allá. “No solo es el huevo. Han subido los limones, la cebolla, los ajos, los pimientos, el pan…todo. Nosotros estamos aguantando sin subir los precios porque después la gente se queja, pero todo esto afecta mucho a la hostelería”, sostiene.

Por su parte Carlos, propietario de Pollos Asados Extremadura en el casco histórico de la ciudad, calcula que usan entre veinte y treinta docenas a la semana y ha notado el aumento del precio. “Con la guerra de Ucrania empezó todo el subidón y no ha bajado nada desde entonces”, confiesa.

Los datos de la OCU

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) confirma la sensación con datos. En España, el precio de los huevos ha subido un euro en solo seis meses, lo que supone un incremento del 50%. Además, acumula una subida del 137% desde el año 2021 en las categorías más baratas (categoría M) y del 119% en los de tamaño L. En medio año, la docena ha pasado de 2,14 euros a 3,14 euros, según el Observatorio de Precios de la organización.

Según la OCU, las principales causas detrás de la subida de precios son el aumento de precios en origen; los brotes de gripe aviar que están perjudicando explotaciones españolas y han obligado al sacrificio de casi un millón de aves; la resistencia de los intermediarios a bajar precios aún cuando los costes en origen se reducen; y los cambios en la oferta de los supermercados, que eliminan los huevos de jaula en favor de alternativas más caras.